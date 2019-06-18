Інвалід встав: у Росії придумали байку про "святу" Началову

Могила трагічно померлої співачки Юлії Началової в Росії почала користуватися дивною популярністю — дехто увірував, що вона "чудотворна".
За даними "Дни.ру", на Троєкурівському кладовищі інвалід нібито помолився над місцем спочинку артистки, потім встав і пішов, відкинувши візок.
Уточнюється, що люди "заряджають" на кладовищі воду, крем, беруть землю, щоб додавати до чаю або супу від діабету, подагри і сепсису. У РПЦ відреагували на байки щодо цілющої сили могили Началової зі скепсисом і невдоволенням.
Юлія Началова
Instagram @julianachalova
"Церква закликає молитися за померлих, а не робити хайп на їхній смерті", — обурилися представники церкви.
На могилі Началової
Кадр з відео
Помічниця Началової Анна Ісаєва теж відреагувала на новину про "святість" і екстрасенсорні здібності загиблої співачки.
"Юля була такою самою людиною, як і всі ми. Охороняти і зберігати пам'ять про неї — не тільки справа сім'ї, але й усіх тих, хто приходить покласти букет", — заявила вона.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла останніми роками.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями у соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала у кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову у терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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