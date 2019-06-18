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Інвалід встав: у Росії придумали байку про "святу" Началову

2.3тЧитати матеріал російською

Могила трагічно померлої співачки Юлії Началової в Росії почала користуватися дивною популярністю — дехто увірував, що вона "чудотворна".

За даними "Дни.ру", на Троєкурівському кладовищі інвалід нібито помолився над місцем спочинку артистки, потім встав і пішов, відкинувши візок.

Уточнюється, що люди "заряджають" на кладовищі воду, крем, беруть землю, щоб додавати до чаю або супу від діабету, подагри і сепсису. У РПЦ відреагували на байки щодо цілющої сили могили Началової зі скепсисом і невдоволенням.

Юлія Началова

Юлія Началова

Instagram @julianachalova

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"Церква закликає молитися за померлих, а не робити хайп на їхній смерті", — обурилися представники церкви.

На могилі Началової

На могилі Началової

Кадр з відео

Помічниця Началової Анна Ісаєва теж відреагувала на новину про "святість" і екстрасенсорні здібності загиблої співачки.

"Юля була такою самою людиною, як і всі ми. Охороняти і зберігати пам'ять про неї — не тільки справа сім'ї, але й усіх тих, хто приходить покласти букет", — заявила вона.

Увага! Російські передачі містять пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юлія Началова
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесскандали
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