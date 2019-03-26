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Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу

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У мережу потрапили особисті фотографії актриси Елізабет Олсен, яка зіграла в "Месниках" Багряну Відьму.

Цікаво, що знаменитість вже не вперше стає жертвою недоброзичливців. Судячи з усього, актриса любить побалувати невідомих адресатів інтимними знімками. Фото публікує Telegram-канал Super.

Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу
Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу
Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу

На нових знімках, які опинилися в руках недоброзичливців, Олсен зображена в напівпрозорій білизні. Актриса також зробила декілька селфі у повний зріст перед дзеркалом.

Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу
Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу
Новини
''Месники. Фінал'': Marvel презентував новий епічність трейлер

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Disney оприлюднила офіційний синопсис супергеройської картини Marvel Studios "Месники. Фінал". Автори фільму натякнули, наскільки високі ставки для тих персонажів, які вижили.

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