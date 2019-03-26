Інтимні фото зірки ''Месників'' злили в мережу

У мережу потрапили особисті фотографії актриси Елізабет Олсен, яка зіграла в "Месниках" Багряну Відьму.

Цікаво, що знаменитість вже не вперше стає жертвою недоброзичливців. Судячи з усього, актриса любить побалувати невідомих адресатів інтимними знімками. Фото публікує Telegram-канал Super.

На нових знімках, які опинилися в руках недоброзичливців, Олсен зображена в напівпрозорій білизні. Актриса також зробила декілька селфі у повний зріст перед дзеркалом.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Disney оприлюднила офіційний синопсис супергеройської картини Marvel Studios "Месники. Фінал". Автори фільму натякнули, наскільки високі ставки для тих персонажів, які вижили.

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