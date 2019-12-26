Instagram vs реальність: Карді Бі шокувала зовнішнім виглядом без макіяжу

Днями папараці вдалося сфотографувати відому американську репершу Карді Бі під час шопінгу, куди зірка вирушила без макіяжу.

Фотографії артистки без мейк-апу опублікував таблоїд Daily Mail.

Карді Бі Instagram @iamcardib

Для прогулянки по торговому центру Карді Бі обрала коротку облягаючу синю сукню з дуже глибоким вирізом. Наряд підкреслив пишні форми співачки.

Карді Бі без макіяжу Daily Mail

Карді Бі без макіяжу Daily Mail

Карді Бі без макіяжу Daily Mail

Примітно, що без макіяжу популярну репершу насилу можна впізнати на фото. Адже на своїй сторінці в Instagram зірка публікує фотографії, на яких в основному позує в ефектних нарядах і з яскравим макіяжем.

Карді Бі Instagram @iamcardib

Карді Бі Instagram @iamcardib

Карді Бі Instagram @iamcardib

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

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