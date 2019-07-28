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"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою

21.8т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле обговорили похід на дискотеку і чоловіків.

Цей момент зняв чоловік Алли Борисівни, шоумен Максим Галкін на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ох, натанцювалися! Ноги відвалюються! А який успіх у молоді!", — стали ділитися емоціями артистки. Потім Лайма запропонувала ввечері знову піти на вечірку, більш круту і відв'язну.

"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою

Вайкуле і Пугачова обговорюють чоловіків

Кадр з відео

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"Думаєш, у темряві ми будемо молодшими чи що?", — поцікавилася з іронією Пугачова. Потім додала: "Подивися на моє життя: молодий, потім знову молодий з гумором. Іноді хочеться старшого".

"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою

Вайкуле і Пугачова обговорюють чоловіків

Кадр з відео

Максим Галкін відразу втрутився в розмову.

"Я вам дам старшого!", — вигукнув він.

Зазначимо, що шанувальники в черговий раз захопилися артистками.

"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою
"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою
"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою
"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле потужно повеселилися з алкоголем після "Рандеву" в Юрмалі.

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Особи
Максим Галкін Алла Пугачова Лайма Вайкуле
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Если бы не твои бабки и возможности в шоубизе,были бы постарше и ещё постарше.Смой грим и посмотри в зеркало.Молодых альфонсов и желающих проявить свои таланты (как вокальные,так и юмористические) на россии пруд пруди.А Лайма,конечно,бомба!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бабки с катушек слетели, прямо как в передаче кривое зеркало. Там такие же бабки с парадигмой о молодости в голове.
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