"Іноді хочеться старшого": Пугачова розлютила Галкіна зухвалою заявою

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле обговорили похід на дискотеку і чоловіків.

Цей момент зняв чоловік Алли Борисівни, шоумен Максим Галкін на відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ох, натанцювалися! Ноги відвалюються! А який успіх у молоді!", — стали ділитися емоціями артистки. Потім Лайма запропонувала ввечері знову піти на вечірку, більш круту і відв'язну.

Вайкуле і Пугачова обговорюють чоловіків Кадр з відео

"Думаєш, у темряві ми будемо молодшими чи що?", — поцікавилася з іронією Пугачова. Потім додала: "Подивися на моє життя: молодий, потім знову молодий з гумором. Іноді хочеться старшого".

Вайкуле і Пугачова обговорюють чоловіків Кадр з відео

Максим Галкін відразу втрутився в розмову.

"Я вам дам старшого!", — вигукнув він.

Зазначимо, що шанувальники в черговий раз захопилися артистками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і її подруга, співачка Лайма Вайкуле потужно повеселилися з алкоголем після "Рандеву" в Юрмалі.

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