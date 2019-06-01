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"Іноді будьте дітьми": Зеленський поділився рідкісним сімейним фото

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Президент України Володимир Зеленський показав рідкісну фотографію зі своєю дружиною Оленою та дітьми – Олександрою та Кирилом.

Відповідний знімок, який викликав ажіотаж в мережі, він опублікував у Міжнародний день дітей на своїй сторінці в Instagram.

"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися", – підписав він.

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На знімку зображений дуже теплий сімейний момент. Зеленський із сином намалювали на обличчі маски супергероїв, і вони всією сім'єю позують зі щасливими посмішками.

"Усиновіть мене", "Як красиво", "Супер! Зі святом Вас, діток і всю сім'ю", – написали користувачі.

"Іноді будьте дітьми": Зеленський поділився рідкісним сімейним фото
"Іноді будьте дітьми": Зеленський поділився рідкісним сімейним фото

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийОлена Зеленська
Місце
Україна
Теги
фотографииInstagramдіти
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леня зе
леня зе
а каким боком он редкий😂
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