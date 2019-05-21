Нова перша леді України захопила зовнішнім виглядом на інавгурації: в чому особливість

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Разом із ним до будівлі українського парламенту прибули його близькі друзі і, звичайно, дружина Олена Зеленська (Кіяшко).

Ще до початку процесу інавгурації Зеленський поділився на особистій сторінці в Instagram спільним знімком із дружиною, яка, відповідно, вступила в статус нової першої леді України. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядала Олена Зеленська на урочистостях і розповідає, в чому особливість її вбрання.

Всі подробиці інавгурації Володимира Зеленського читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Олена Зеленська на інавгурації президента України Instagram @zelenskiy_official

Нова перша леді прийшла на урочисте засідання в білосніжному діловому костюмі, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.

Вбрання спеціально для інавгурації для першої леді створив відомий український дизайнер Артем Климчук. Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в Instagram. Також стало відомо, що на створення ексклюзивного костюма витратили 184 години (майже 8 діб). Одяг створювався виключно вручну сімома окремими фахівцями.

Олена Зеленська Скріншот трансляції

Особливістю костюма стала практично непомітна вишивка, яка додала образу елегантності. Відзначимо, для її створення дизайнери використовували традиційні українські артизанальні техніки і адаптували флористичні та анімалістичні мотиви орнаментів, характерних для Сумської і Полтавської областей початку XIX століття. При виборі розташування елементів на кейпі творці одягу надихалися символізмом стародавнього Трипілля.

Родзинкою образу стали золоті сережки, створені також вручну українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry ексклюзивно для нової першої леді.

Детальніше про те, як одягається дружина нового президента України, про її стиль та вподобання читайте за цим посиланням.

Новий президент і перша леді України Telegram-канал "Типичный Донецк"

Користувачі мережі прийшли в захват від знімків Олени Зеленської. Багато хто в коментарях під фото президента і першої леді на офіційних сторінках в соціальних мережах вказали, що дружина Зеленського – найкрасивіша і найприємніша перша леді в історії України. Також її порівняли з Меланією Трамп.

"Нарешті перша леді – жива людина. Без ботокса і завищеної самооцінки! Тепер не соромно буде за країну на офіційних заходах!" – відзначили користувачі.

"Раніше найкрасивішою першої леді для мене була Меланія Трамп, а тепер – ви. Прекрасна! Ще один доказ того, що за кожним великим чоловіком стоїть мудра жінка!" – додали інші.

Зазначимо, що раніше Олена Зеленська розповідала, як готується до ролі першої леді України. Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко зі свого боку дала декілька порад Олені, порекомендувавши їй нікого не слухати і робити те, що відчуває серце.

Дивіться відео інавгурації Володимира Зеленського:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президента вперше в історії України інавгурували одночасно дві жінки. До присяги Зеленського повели керівник Конституційного суду Наталія Шаптала і глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

На інавгурацію були запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича, якого засудили до 13 років в'язниці за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни з боку РФ.

На церемонію приїхали президенти п'яти країн. Це – глава Латвії Раймондс Вейоніс, Литви (Даля Грібаускайте), Естонії (Керсті Кальюлайд), Грузії (Саломе Зурабішвілі) і Угорщини (Янош Адер). Також привітати Зеленського прибув віце-президент Туреччини Фуат Октаєм, прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, глава парламенту Азербайджану Октай Осадов і віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії. США представляв міністр енергетики Рік Перрі, від Канади прилетів міністр оборони Хардж Сінгх Саджан, Франції – міністр із питань Європи. Від Польщі прибув глава МЗС Гжегож Схетина. Крім них приїхали ще 40 високопоставлених іноземних гостей.

Петро Порошенко побажав своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!