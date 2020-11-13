Ілон Маск заразився коронавірусом і розповів про дивний перебіг хвороби

Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск заразився коронавірусом.

Підприємець розповів, що у нього проявилися симптоми звичайної застуди. Він здав чотири тести на COVID-19, і два з них показали позитивний результат. Про це мільярдер написав на особистій сторінці в Twitter.

При цьому Макс зазначив, що його дивує різниця в результатах ПЛР-тестів, оскільки він здавав їх в одній і тій же лабораторії. Він уточнив, що також перездав тест в інших лабораторіях і зараз очікує результатів.

"Відбувається щось дуже дивне. Сьогодні тестувався на COVID чотири рази. Результати двох тестів – негативні, двох - позитивні. Одне і те ж обладнання, один і той же тест, одна і та ж медсестра", – заявив Маск.

Він додав, що якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою.

Ілон Маск уточнив, що поки симптоми нагадують звичайну застуду. Також він підкреслив, що незабаром отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій і ситуація проясниться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск заявив, що не робитиме щеплення проти коронавірусної інфекції, коли вакцина стане доступною. Підприємець пояснив своє рішення тим, що він і його діти не входять в групу ризику по зараженню COVID-19.