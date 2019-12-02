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2 грудня • оновлено в 11:15
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"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві

10.8т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Росії, виступила в Києві.

Як передає "КП", артистка взяла участь у новорічному концерті телеканалу Інтер "Головна ялинка країни", який покажуть 31 грудня. Зйомки відбулися в Національній опері України.

Під час виступу Лорак виконала дві пісні з нового альбому "За мечтой": "Я бы летала" і "Мы нарушаем".

Ані Лорак

Ані Лорак

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Повідомляється, що після того, як співачка виступила, зал аплодував їй протягом декількох хвилин.

"Спасибі, мої кохані! Будьте щасливі, будьте коханими, нехай Новий рік виконає всі ваші найзаповітніші бажання. З Новим роком!",сказала зі сцени Лорак, витираючи сльози.

До речі, крім Ані Лорак, у зйомках "блакитного вогника" також взяла участь Світлана Лобода.

Однак у коментарях під відео на YouTube реакція на виступ Лорак була вже не така позитивна:

"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві
"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві
"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві
"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві
"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак у екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. З'явилися відверті фото.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Коментарі
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Тю можно подумати,що в ютубі є відео,під якими немає негативних коментів.Під усіма відео є срачі і негатив.Це відображення культури людей.Є люди яких в реалі принижують та знущаються.От вони незадоволені життям,виходять в інтернет та пишуть срачі,щоб таким чином самостведжуватись або отримати компенсацію за своє приниження в реалі.Хіба можно на таких обділених природою потвор звертати увагу?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
обоз а слова мокш@, мокш@нє що заборонені до вжитку ?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
kiy Valeriy, На Обозі заборонено.Тільки "ответка"з Півночі дозволена.Скурвились"Абозчане"!!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
як говорять московіти та даколє. СБУ скільки вже будуть всілякі манкурти вистьобуватися над Українцями?
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