"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Росії, виступила в Києві.

Як передає "КП", артистка взяла участь у новорічному концерті телеканалу Інтер "Головна ялинка країни", який покажуть 31 грудня. Зйомки відбулися в Національній опері України.

Під час виступу Лорак виконала дві пісні з нового альбому "За мечтой": "Я бы летала" і "Мы нарушаем".

Ані Лорак Інстаграм

Повідомляється, що після того, як співачка виступила, зал аплодував їй протягом декількох хвилин.

"Спасибі, мої кохані! Будьте щасливі, будьте коханими, нехай Новий рік виконає всі ваші найзаповітніші бажання. З Новим роком!", – сказала зі сцени Лорак, витираючи сльози.

До речі, крім Ані Лорак, у зйомках "блакитного вогника" також взяла участь Світлана Лобода.

Однак у коментарях під відео на YouTube реакція на виступ Лорак була вже не така позитивна:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак у екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. З'явилися відверті фото.

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