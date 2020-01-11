Їх підозрювали в романі: що сталося з двійником Андрія Данилка

Артист Андрій Данилко 10 січня з нагоди дня народження кліпмейкера Алана Бадоєва показав особливе фото.

Знімок Данилко розмістив в Інстаграм, підписавши "Найщиріші вітання, Алан Бадоєв".

На фото, крім Данилка і Бадоєва, Юрій Авраменко – по центру. Цей знімок від 2005 року, коли Бадоєв знімав для Данилка кліпи на його композиції "Лялька" і "Після тебе".

В обох кліпах головну роль зіграв тоді 19-річний Юрій Авраменко. Данилко побачив в ньому свого двійника.

"Ми тоді шукали типаж, щоб герой був, як я в 18 років. І ми з Інкою (актриса і подруга Інна Білоконь, грає матір Сердючки. - ред) його знайшли. Офіціанта Юрія Авраменка в ресторані в Ялті", - розповідав Данилко в інтерв'ю Комсомольской правде.

В той же час жовті ЗМІ почали поширювати чутки, що у Данилка і Араменка – роман.

У 2007 році стало відомо про важку хворобу у Юрія Авраменка.

"Я дуже переживаю за Юру", – розповів тоді Андрій Данилко.

"Як друг, як брат, як батько. Дуже важливо цінувати того, хто завжди поруч з тобою, тому що в будь-який момент з людиною може трапитися біда, і тоді весь світ перевертається з ніг на голову, починаєш дивитися на речі по-іншому. Зараз я готовий зробити все і не знаю, що ще зробити, аби вилікувати Юру від моторошної хвороби. Немає нічого, щоб змусило б мене відвернутися від нього, ні в цю нелегку хвилину, ні тоді, коли знову настане благополучний час", - додавав він.

У коментарях до фото з Авраменком, яку Данилко опублікував 10 січня 2019 року, є і такий: "цей чувак по центру помер, начебто...".

При цьому людина з ім'ям Юрій Авраменко і схожа на друга Данилка засвітилася на відео, опублікованому на ютубі в 2016 році на каналі Slavic Arcade Church: "Юрій Авраменко (Гість церкви Arcade) - Хто такий Ісус".

Особисте життя Андрія Данилка залишається таємницею за сімома замками. У свої 46 років офіційно він так і живе без пари.

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