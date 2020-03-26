Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв був доставлений в лікарню в Комунарці з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". Зазначається, що на даний момент у артиста взяли аналізи для перевірки на наявність вірусу.

Ігор Ніколаєв Фото: aif.ru

Колишня дружина Ніколаєва Наташа Корольова закликала побоюватися фейків про його стан. За словами співачки, вона в останні дні не спілкувалася з композитором. Однак не довіряє інформації, яку публікують ЗМІ.

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова Фото: vokrug.tv

Також композитор Юрій Антонов додав, що бачився з Ніколаєвим тиждень тому. І тоді він почувався добре.

"Бачилися з Ніколаєвим останній раз на записі програми" Сьогодні ввечері "на Першому каналі. Він був здоровий. Все було нормально", – розповів композитор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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