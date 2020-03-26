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26 березня • оновлено в 22:36
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Ігор Ніколаєв госпіталізований з підозрою на коронавірус

9.6т
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Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв був доставлений в лікарню в Комунарці з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". Зазначається, що на даний момент у артиста взяли аналізи для перевірки на наявність вірусу.

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

Фото: aif.ru

Колишня дружина Ніколаєва Наташа Корольова закликала побоюватися фейків про його стан. За словами співачки, вона в останні дні не спілкувалася з композитором. Однак не довіряє інформації, яку публікують ЗМІ.

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова

Фото: vokrug.tv

Також композитор Юрій Антонов додав, що бачився з Ніколаєвим тиждень тому. І тоді він почувався добре.

"Бачилися з Ніколаєвим останній раз на записі програми" Сьогодні ввечері "на Першому каналі. Він був здоровий. Все було нормально", – розповів композитор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ігор Ніколаєв
Місце
Росія
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Dell Alex
Dell Alex
Бедняги из "Обоза" никак не могут отсосаться от северных соседей ))))))))))))))))))) Хотя, оно и понятно - те ведь им платят )))
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Гоша Злой
Гоша Злой
следующий - на выход.. порывай приготовиться...
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