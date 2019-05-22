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"Іди в д*пу": Каменських збентежила Потапа

24.8тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), інформація про весілля якої розбурхала мережу, збентежила Олексія Потапенка (Потапа) подяками.

Це трапилося, коли вона записувала свій блог в YouTube-каналі під час відвідування США в рамках промо-туру Peligroso (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Потап супроводжував Каменських, поки вона відвідувала всілякі інтерв'ю. Графік був настільки насиченим, що Насті доводилося фарбуватися в машині замість того, щоб зайві хвилинки приділити сну.

Настя Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко)

Настя Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко)

Скріншот

"Ми задоволені і щасливі закінчили свій запис. Я хотіла сказати величезне спасибі Олексію Потапенку – цьому генію, який допомагає", – сказала вона після запису пісні PELIGROSO.

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Потап зауважив, що Каменських молодець, тому що, незважаючи на ранній підйом, примудряється дати інтерв'ю англійською та іспанською мовами. "Будь ласка, ну досить мене хвалити. Я дуже бентежуся, коли ти мене хвалиш", – сказав він після запису.

Каменських та Потап

Каменських та Потап

Кадр із відео

"Іди в д*пу, це мій блог... Спасибі величезне цій людині за те, що він мене підтримує, допомагає. І спільно зі мною підкорює цю частину планети", – додала Каменських, причому до цього сказала, що в її блозі не виражаються "навіть польською".

Відео: Настя Каменських (NK) збентежила Олексія Потапенка (Потапа)

Повний випуск блогу Насті Каменських в рамках промо-туру Peligroso

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
США
Теги
шоу-бизнесвидео
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