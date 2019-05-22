"Іди в д*пу": Каменських збентежила Потапа

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), інформація про весілля якої розбурхала мережу, збентежила Олексія Потапенка (Потапа) подяками.
Це трапилося, коли вона записувала свій блог в YouTube-каналі під час відвідування США в рамках промо-туру Peligroso (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Потап супроводжував Каменських, поки вона відвідувала всілякі інтерв'ю. Графік був настільки насиченим, що Насті доводилося фарбуватися в машині замість того, щоб зайві хвилинки приділити сну.
Настя Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко)
Скріншот
"Ми задоволені і щасливі закінчили свій запис. Я хотіла сказати величезне спасибі Олексію Потапенку – цьому генію, який допомагає", – сказала вона після запису пісні PELIGROSO.
Потап зауважив, що Каменських молодець, тому що, незважаючи на ранній підйом, примудряється дати інтерв'ю англійською та іспанською мовами. "Будь ласка, ну досить мене хвалити. Я дуже бентежуся, коли ти мене хвалиш", – сказав він після запису.
Каменських та Потап
Кадр із відео
"Іди в д*пу, це мій блог... Спасибі величезне цій людині за те, що він мене підтримує, допомагає. І спільно зі мною підкорює цю частину планети", – додала Каменських, причому до цього сказала, що в її блозі не виражаються "навіть польською".
Відео: Настя Каменських (NK) збентежила Олексія Потапенка (Потапа)
Повний випуск блогу Насті Каменських в рамках промо-туру Peligroso
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі з прийдешнім весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутньою колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що вона неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджмент Каменських, у свою чергу, запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля – просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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