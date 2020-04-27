Головна Новини
27 квітня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Хворі люди": "Інтер" оскандалився в мережі через гучне святкування 9 травня

Читати матеріал російською

Скандальний український телеканал "Інтер" на 9 травня готує великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". У ньому прозвучать відомі військові пісні та сучасні твори про війну.

Так, концерт вийде в День Перемоги о 20:30. У ньому візьмуть участь співачки Світлана Лобода і Таїсія Повалій, дует Анна-Марія, співак Олександр Панайотов, а також інші знаменитості. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці телеканалу (відео дивіться нижче).

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Скріншот з відео

"Інтер" готує концерт "Перемога. Одна на всіх"

"Інтер" готує концерт "Перемога. Одна на всіх"

Скріншот з відео

"Інтер" готує концерт до Дня Перемоги

"Інтер" готує концерт до Дня Перемоги

Скріншот з відео

Зазначимо, що даний захід викликав обурення у користувачів мережі: "Бідним ветеранам матеріальна допомога потрібна, а не ваші дебільні концерти", "Ви хворі люди. Якщо взяти, що ветеранам було 18 років, то їм зараз має бути 93 роки. Ви де стільки ветеранів взяли?"

"Хворі люди": "Інтер" оскандалився в мережі через гучне святкування 9 травня
"Хворі люди": "Інтер" оскандалився в мережі через гучне святкування 9 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня телеканал "Інтер" показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більш того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
61
22
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Скришот комментариев парочки троллей и уже очередная "сенсационная" статья обоза. Обоз - это дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Їй-бо паноптикум!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги