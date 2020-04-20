Худий і кудлатий: як виглядав Баста на зорі своєї кар'єри 20 років тому

Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, 20 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 40 років.

Баста став відомим ще в юному віці. Так, знамениту пісню "Моя гра" він написав у 18 років. До ювілею артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Василь Вакуленко виглядав на зорі своєї кар'єри і як він змінився з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Баста (Василь Вакуленко) instagram.com/bastaakanoggano

Василь Вакуленко народився 20 квітня 1980 року в Ростові-на-Дону в сім'ї військових.

У дитинстві він відвідував музичну школу, потім став студентом диригентського відділення місцевого музичного училища, звідки був відрахований через неуспішність.

Баста в юності 24smi.org

Свій перший текст Баста написав у віці 15 років. А коли Василю було 17, він потрапив до гурту "Психолірик" (пізніше "Каста").

Коли реперу було 18, його прославили пісні "Місто" і "Моя гра".

Баста (Василь Вакуленко) на початку кар'єри instagram.com/bastaakanoggano

Сьогодні Вакуленко відомий також під псевдонімами Ноггано і N1NT3ND0. Крім репу, Баста проявив себе як ведучий, актор, продюсер. Він є одним з наставників шоу "Голос. Діти".

А в жовтні 2019 року Баста став власником футбольного клубу СКА (Ростов-на-Дону).

Баста (Василь Вакуленко) instagram.com/bastaakanoggano

Баста (Василь Вакуленко) 24smi.org

Василь Вакуленко одружений. З 2009 року його дружина – Олена Пінська. У пари дві доньки: 10-річна Марія і 7-річна Василина.

Пропонуємо побачити, як виглядає Баста та його сім'я зараз:

Баста і його сім'я instagram.com/bastaakanoggano

Баста (Василь Вакуленко) instagram.com/bastaakanoggano

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