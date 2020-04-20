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20 квітня • оновлено в 05:52
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Худий і кудлатий: як виглядав Баста на зорі своєї кар'єри 20 років тому

1.2т
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Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, 20 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 40 років.

Баста став відомим ще в юному віці. Так, знамениту пісню "Моя гра" він написав у 18 років. До ювілею артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Василь Вакуленко виглядав на зорі своєї кар'єри і як він змінився з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Баста (Василь Вакуленко)

Баста (Василь Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Василь Вакуленко народився 20 квітня 1980 року в Ростові-на-Дону в сім'ї військових.

У дитинстві він відвідував музичну школу, потім став студентом диригентського відділення місцевого музичного училища, звідки був відрахований через неуспішність.

Баста в юності

Баста в юності

24smi.org

Свій перший текст Баста написав у віці 15 років. А коли Василю було 17, він потрапив до гурту "Психолірик" (пізніше "Каста").

Коли реперу було 18, його прославили пісні "Місто" і "Моя гра".

Баста (Василь Вакуленко) на початку кар'єри

Баста (Василь Вакуленко) на початку кар'єри

instagram.com/bastaakanoggano

Сьогодні Вакуленко відомий також під псевдонімами Ноггано і N1NT3ND0. Крім репу, Баста проявив себе як ведучий, актор, продюсер. Він є одним з наставників шоу "Голос. Діти".

А в жовтні 2019 року Баста став власником футбольного клубу СКА (Ростов-на-Дону).

Баста (Василь Вакуленко)

Баста (Василь Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Баста (Василь Вакуленко)

Баста (Василь Вакуленко)

24smi.org

Василь Вакуленко одружений. З 2009 року його дружина – Олена Пінська. У пари дві доньки: 10-річна Марія і 7-річна Василина.

Пропонуємо побачити, як виглядає Баста та його сім'я зараз:

Баста і його сім'я

Баста і його сім'я

instagram.com/bastaakanoggano

Баста (Василь Вакуленко)

Баста (Василь Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Клин клином

Допіс, Поширення Василь Вакуленко (@bastaakanoggano)

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог шоубіз
Особа
Баста (Василь Вакуленко)
Місце
Росія
Теги
Новини Росії зірки день народження люди музика шоу-бизнес шоу репер
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