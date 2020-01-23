"Хто вбив Нємцова та Литвиненка?" Скандальний Панін жорстко наїхав на Путіна

Скандальний російський актор Олексій Панін жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна. Так, артист зазначив, що хотів би дізнатися, хто вбив політика Бориса Нємцова й чому не врятували дітей у Беслані.
Крім того, на своїй сторінці в Instagram, актор розмістив знімок, на якому він зображений разом із Путіним.
instagram.com/actor_ap
"Тоді мене цікавили тільки гроші й моє успішне життя. Шкода, що не можна повернути час назад. Зараз я б запитав, хто вбив Нємцова, Політковську та Литвиненка. Чому якісь вороги розграбували країну й позбавили осіб похилого віку пенсії. Чому не врятували дітей в Беслані та отруїли людей газом у Норд-Ості. Путін хороший! Він просто не в курсі! Він би допоміг і всіх покарав! Мені здається, в усьому винна Америка та Європа. Вони нам заздрять і хочуть, щоб ми загинули!" – написав скандальний актор.
Тоді мене цікавили тільки гроші і моя успішне життя. Шкода що не можна повернути час назад. Зараз я б запитав хто вбив Нємцова, Політковську і Литвиненка. Чому якісь вороги 😎 розграбували країну і позбавили людей похилого віку пенсії. Чому не врятували дітей в Беслані .... і отруїли людей газом в Норд-Ості. Путін хороший! Він просто не в курсі! Він би допоміг і всіх покарав! Мені здається в усьому винна Америка 🇺🇸 і Европа.🇪🇺 Вони нам заздрять і хочуть що б ми загинули! Я дуже чекаю коли будуть наступні вибори що б ми знову довели всьому світу що наша демократія справжнісінька! Всі на вибори! На найчесніші вибори в світі! А ще пропоную скинутися Всією країною на букет квітів для Валентини Матвієнко! Вона ж жінка ... РОСІЯ ВПЕРЕД! АМИНЬ! 🙏 # Путін # ВладімірПутін # Росія # Країна # ЛучшаяСтрана # ВсеДерьмоТолькоМиХорошіе # РоссіяВперёд # АлексейПанін # Панін
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня Олексій Панін опублікував і інший неоднозначний пост. Він розповів, що скучив за Києвом і попросив вибачення перед українцями за розв'язану Росією війну.
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