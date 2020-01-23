"Хто вбив Нємцова та Литвиненка?" Скандальний Панін жорстко наїхав на Путіна

Скандальний російський актор Олексій Панін жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна. Так, артист зазначив, що хотів би дізнатися, хто вбив політика Бориса Нємцова й чому не врятували дітей у Беслані.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram, актор розмістив знімок, на якому він зображений разом із Путіним.

instagram.com/actor_ap

"Тоді мене цікавили тільки гроші й моє успішне життя. Шкода, що не можна повернути час назад. Зараз я б запитав, хто вбив Нємцова, Політковську та Литвиненка. Чому якісь вороги розграбували країну й позбавили осіб похилого віку пенсії. Чому не врятували дітей в Беслані та отруїли людей газом у Норд-Ості. Путін хороший! Він просто не в курсі! Він би допоміг і всіх покарав! Мені здається, в усьому винна Америка та Європа. Вони нам заздрять і хочуть, щоб ми загинули!" – написав скандальний актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня Олексій Панін опублікував і інший неоднозначний пост. Він розповів, що скучив за Києвом і попросив вибачення перед українцями за розв'язану Росією війну.

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