Хто така Аліна Паш, яка зачитала реп на Майдані перед Зеленським

Українська співачка Аліна Паш викликала багато суперечок щодо виконання репу на Майдані під час святкування Дня Незалежності в Києві перед президентом Володимиром Зеленським.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, ким є артистка, і які на її рахунку є відомі композиції.

Паш народилася на Закарпатті. З 13 років активно брала участь у всеукраїнських та міжнародних вокальних фестивалях, а в 2012 році проходила кастинг до гурту "Real O". Пізніше працювала з гуртом "Гарячий шоколад", на бек-вокалі "СКАЙ" і в Ірини Білик.

Аліна Паш виконала реп на Майдані Vogue

У 2015 році брала участь в телешоу "X-фактор", де зайняла третє місце. Першою піснею стала "Колискова", кліп на яку зняв Володимир Твердохліб. А в квітні 2018 році презентувала дебютний сингл "Bitanga".

Реп на Майдані в День Незалежності України

Нещодавно Паш заспівала з української реперкою Аlyona Аlyona композицію "Падло" і знялася з нею в спільному кліпі. Трек майже відразу став популярним в мережі.

Аліна Паш та Аlyona Аlyona

Також Аліна випустила сингл "Oinagori", а в листопаді 2018 році приєдналася до роботи над піснею "Робот" гурту "ТНМК", яка увійшла до альбому "7".

11 червня 2018 року у Паш був запланований виступ в російському центрі "Сколково", проте всі наступні концерти було скасовано.

Композиції Аліни Паш

Читайте на OBOZREVATEL повний текст звернення Зеленського до українців під час святкування Дня незалежності.

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