Хто покинув шоу "Холостячка" в 4 випуску: в проєкті залишилися шестеро учасників

У четвертому випуску шоу "Холостячка" на СТБ покинули два учасники: Назар Дзівульський та Ілля Рибальченко.

Далі боротьбу за серце головної героїні романтичного реаліті Ксенії Мішиної боротимуться шестеро чоловіків: Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак, Ігор Бабко та Євген Ковтуненко. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Читайте всі подробиці четвертого випуску за посиланням.

Так, Назар Дзівульський пішов з проєкту достроково за ініціативи Ксенії через скандал, який виник навколо нього та його сина. З'ясувалося, що шість років чоловік приховував від дитини своє батьківство і не брав участі в житті малюка. Про це розповіла його колишня дружина Людмила.

Інцидент викликав агресивну реакцію у Назара, після чого Ксенія Мішина зазначила, що не хоче намагатися будувати з ним стосунки, а якщо він почне погрожувати колишній дружині після вильоту шоу – буде мати справу з юристами Мішиної.

Також на церемонії троянд, яка проходить традиційно в кінці кожного випуску, реаліті покинув Ілля Рибальченко. "Холостячка" засумнівалася в його вірності, так як він заявив, що не може прожити довгий час без сексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Назар Дзівульський і Олександр Еллерт розповіли, що для них є найскладнішим на проєкті.