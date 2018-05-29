Хто на підборах: нова оптична ілюзія спантеличила мережу

У соцмережі через оптичну ілюзію набирає популярність фотографія дівчини, яка обіймає чоловіка в кріслі, хоча на перший погляд може здатися ніби все відбувається з точністю до навпаки.

Вперше фото опублікував в Twitter користувач з ніком Boom_likean808. Всього за кілька днів пост зібрав понад 90 тис. лайків і десятки тисяч коментарів, в яких користувачі мережі сперечаються про те, що відбувається на фото.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE - cj Fentroy (@ Boom_likean808) 24 травня 2018 р.

На перший погляд складається враження, що чоловік стоїть у жіночому одязі і обіймає жінку в кріслі.

"Мені одному здалося, що він він на підборах?" - стали сміятися в коментарях фоловери автора.

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Посміялися користувачі соцмережі і над тим, як "на хлопцеві виглядають вузькі жіночі брюки".

За цей час фотографія зібрала понад 50 тис. репостів, деякі фоловери автора зізналися, що так і не змогли розібрати, "кому яка належить голова" і "хто з них на підборах".

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