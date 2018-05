Хто на підборах: нова оптична ілюзія спантеличила мережу

У соцмережі через оптичну ілюзію набирає популярність фотографія дівчини, яка обіймає чоловіка в кріслі, хоча на перший погляд може здатися ніби все відбувається з точністю до навпаки.

Вперше фото опублікував в Twitter користувач з ніком Boom_likean808. Всього за кілька днів пост зібрав понад 90 тис. лайків і десятки тисяч коментарів, в яких користувачі мережі сперечаються про те, що відбувається на фото.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE