Холостяк відмовився вручати троянди дівчатам в першому випуску: що трапилося

Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк відмовився віддавати учасницям троянду першого враження.

Подібний інцидент стався на шоу вперше за 10 сезонів, повідомляється на сайті телеканалу СТБ.

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Холостяк Макс Михайлюк Instagram @holostyakstb

Вручення троянди першого враження є обов'язковою процедурою в шоу "Холостяк". Незважаючи на це, Михайлюк відмовився виділяти когось із учасниць, тим самим частково змінивши правила на реаліті.

"Я не буду вручати троянду першого враження, так як вибрати і виділити одну з вас всіх - неможливо. Ви все прекрасні", – заявив Макс.

Варто відзначити, що це стало справжнім прецедентом в історії реаліті "Холостяк". І незважаючи на те, що багато дівчат обурилися, Михайлюку дозволили діяти згідно зі своїми правилами.

Дивіться повне відео першого випуску шоу "Холостяк-10" на офіційному сайті каналу СТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка викликала ажіотаж в мережі.

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