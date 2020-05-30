"Холостяк" Михайлюк зізнався в інтимі на проєкті: оприлюднене скандальне листування

У фіналі пост-шоу романтичного реаліті "Холостяк-10" з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк зайнявся сексом з однією з учасниць на проєкті, і розповів про це своїй коханій Даші Ульяновій.

Зірковий пілот не став називати ім'я дівчини, проте шанувальники запідозрили, що це могла бути Дана або Крістіна. Після чого перша опублікувала на своїй сторінці в Instagram особисте листування з переможницею проєкту Дашею, в якій йдеться, що це була не вона (фото дивіться нижче).

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

Зазначимо, що в листуванні Дана навіть написала ім'я тієї, з якою, можливо, переспав Макс. Однак, вона його замалювала на фото, а коментувати подію не стала.

Учасниця шоу "Холостяк-10" Дана Фото: instagram/dana_okhanska

Фото: instagram/dana_okhanska

"Листування 20.05, бо 19.05 проходили зйомки пост-шоу. Я нічого пояснювати не буду. Нічого коментувати не буду. У кого з ким і коли був чи не був секс, під час або після проєкту – це особиста справа кожного. У мене – моя справа. у Даші, Макса та інших учасниць – їхня. Ніхто ні в чому не винен. ніхто не є поганим або дуже хорошим. Так уже склалося, що ніхто не залишився з Максом. Причини – у кожного свої. І їх багато. В житті так буває. І це нормально", – написала Дана.

Свою думку з приводу інтиму на шоу висловила й Христина. Вона також запевнила, що мова йшла не про неї та порадила шанувальникам уважніше переглянути перші анонси.

Учасниця шоу "Холостяк-10" Христина Фото: instagram /kris.chem

"Відповідаю на ваше запитання, яке підірвало мій direct – з Максом інтиму у нас не було. Підозрювана успішно замітає сліди, хоча перші анонси її видають. Вибір: говорити про це чи ні – рішення індивідуальне та особисте. Ті скріни з ефіру, які ви надсилаєте мені в особисті повідомлення з побачення з батьками – ніякого відношення не мають до слів Даші", – сказала вона.

Раніше OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки головного героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка і Даші Ульянової на проєкті.

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