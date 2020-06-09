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9 червня • оновлено в 15:10
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"Холостяк" Михайлюк зізнався, що у нього був секс на першому побаченні й в літаку

1.4т
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Головний герой десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк зізнався, що у нього був секс на першому побаченні.

Так, за словами зіркового пілота, він ставиться до цього нормально і не вважає, що це говорить про несерйозність його намірів. Про це Михайлюк розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "TrueStory" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Фото: instagram/flymax305

"Секс на першому побаченні був. Я абсолютно нормально до цього ставлюся... Чомусь дівчата впевнені, що після нього не може бути серйозних відносин. Мені здається, якщо люди один одному сподобалися, і це сталося, на наступний день вони менше один одному подобатися не стануть... А якщо вони один одному не подобаються, тоді й особливого бажання не буде взагалі, щоб секс був. Тому не знаю, який сенс в тому, щоб це так далеко відкладати", – сказав Михайлюк.

Також Холостяк додав, що у нього був секс в літаку, але тільки коли він був пасажиром.

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Фото: instagram / flymax305

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк прокоментував секс-скандал, що вибухнув на проєкті.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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