Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова вразили мережу інтимним фото.
Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала у відвертій білизні в обіймах коханого, який був з оголеним торсом.
Дарина Квіткова та Микита Добринін
Фото: instagram/kvittkova
"Чи вірите в кохання з першого погляду?" – написала Дарина.
Дарина Квіткова та Микита Добринін
Фото: instagram/kvittkova
Настільки відвертий кадр пари не зміг залишити байдужим шанувальників. Вони засипали Микиту і Дарину компліментами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.
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