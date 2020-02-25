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25 лютого • оновлено в 04:12
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"Холостяк" Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото

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Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова вразили мережу інтимним фото.

Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала у відвертій білизні в обіймах коханого, який був з оголеним торсом.

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Фото: instagram/kvittkova

"Чи вірите в кохання з першого погляду?" – написала Дарина.

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Дарина Квіткова та Микита Добринін

Фото: instagram/kvittkova

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Настільки відвертий кадр пари не зміг залишити байдужим шанувальників. Вони засипали Микиту і Дарину компліментами.

Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото
Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото
Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото
Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.

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Автор
Крістіна Долматова
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