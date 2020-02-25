Добрінин та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова вразили мережу інтимним фото.

Відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася кохана телеведучого. На ньому Квіткова позувала у відвертій білизні в обіймах коханого, який був з оголеним торсом.

Дарина Квіткова та Микита Добринін Фото: instagram/kvittkova

"Чи вірите в кохання з першого погляду?" – написала Дарина.

Дарина Квіткова та Микита Добринін Фото: instagram/kvittkova

Настільки відвертий кадр пари не зміг залишити байдужим шанувальників. Вони засипали Микиту і Дарину компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позувала з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримала в руках смартфон.

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