"Холостячка" на СТБ: де дивитися 4 випуск онлайн

У п'ятницю, 13 листопада, на телеканалі СТБ в ефір вийде четвертий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з головною героїнею – українською актрисою Ксенією Мішиною.

Трансляція стартує о 19:00 за Києвом. У четвертому епізоді Ксенія Мішина познайомить учасників романтичного реаліті зі своїм життям. За її серце продовжують змагатися 8 чоловіків. OBOZREVATEL буде стежити за тим, що відбувається на проєкті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вирішила познайомити чоловіків зі своїм професійним і громадським життям, щоб вони були до цього готові, тому що в попередніх стосунках з цим виникали проблеми", – зазначила головна героїня.

Відзначимо, герої шоу в четвертому випуску застануть Ксенію Мішин за пристрасним поцілунком. Інцидент спровокує ревнощі і агресію серед чоловіків.

Нагадаємо, з 16 учасників шоу "Холостячка" до четвертого тижня зуміли дійти лише вісім. Серед них: Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак, Ілля Рибальченко, Ігор Бабко, Назар Дзівульський і Євген Ковтуненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками третього випуску популярного шоу "Холостячка", який вийшов на каналі СТБ в п'ятницю, 7 листопада, проєкт покинули відразу троє чоловіків – це Артем Шепель, Костянтин Скрипачук і Сергій Корієнко.