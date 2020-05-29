Головна Новини
29 травня • оновлено в 09:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Ходити й лежати не можу": 81-річна Федосєєва-Шукшина отримала серйозну травму

2.8т
Читати матеріал російською

Російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина втратила свідомість і отримала серйозну травму.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Лідія Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина

iz.ru

Так, повідомляється, що 81-річна знаменитість захотіла пити. Вранці вона вийшла зі спальні, дійшла до кухні, проте потім ноги актриси підкосилися й вона втратила свідомість. На шум прибігла донька Ольга, якій навіть довелося викликати "швидку".

"О сьомій ранку вийшла водички попити, ступила на кухню й впала. Впала прямо на куприк. Ходити не можу, лежати не можу, стояти не можу, сидіти не можу. Ось такий забій сильний. Ззаду все болить", – розповіла Федосєєва-Шукшина .

Лідія Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина

rg.ru

Повідомляється, що дочка артистки вважає, що здоров'я її матері погіршилося через махінації Барі Алібасова з її квартирою, який переоформив нерухомість на свого помічника.

Лідія Федосєєва-Шукшина й Барі Алібасов

Лідія Федосєєва-Шукшина й Барі Алібасов

rambler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,8 млн осіб, загинули – більше 359 тисяч.

  • Вірусологиня попередила про другу хвилю епідемії COVID-19 в Україні.

  • В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому ним майже не лікують.

  • Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги