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"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином

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Російський співак Влад Топалов показав миле фото маленького сина, якого українська телеведуча Регіна Тодоренко народила в грудні 2018 року.

Відповідним знімком він похвалився на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплені відгуки фанатів.

"Моє маленьке чудо. Мій Сімба. Часом хочеться його зжерти! Швидше б уже ганяти в футбол із ним і грати у війнушку", – підписав він під знімком.

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У коментарях прихильники захопилися милим знімком. Російський шоумен і "батько зі стажем" Максим Галкін порадив Топалову не квапити час. "Не квап час! Насолоджуйся", – написав він.

"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином

"Яке щире зізнання", "Муфаса і Сімба! Такі ніжки солоденькі", "Як здорово! Влад – супер тато", "Боже нарешті нам показали пупсика. Зростайте здоровенькими", – написали шанувальники.

"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином
"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином
"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином
"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином
Топалов із сином

Топалов із сином

Instagram@vladtopalovofficial

Топалов та син

Топалов та син

Instagram@vladtopalovofficial

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Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесдіти
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