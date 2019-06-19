"Хочеться зжерти": Топалов розчулив мережу фото із сином

Російський співак Влад Топалов показав миле фото маленького сина, якого українська телеведуча Регіна Тодоренко народила в грудні 2018 року.
Відповідним знімком він похвалився на своїй сторінці в Instagram, викликавши захоплені відгуки фанатів.
"Моє маленьке чудо. Мій Сімба. Часом хочеться його зжерти! Швидше б уже ганяти в футбол із ним і грати у війнушку", – підписав він під знімком.
У коментарях прихильники захопилися милим знімком. Російський шоумен і "батько зі стажем" Максим Галкін порадив Топалову не квапити час. "Не квап час! Насолоджуйся", – написав він.
"Яке щире зізнання", "Муфаса і Сімба! Такі ніжки солоденькі", "Як здорово! Влад – супер тато", "Боже нарешті нам показали пупсика. Зростайте здоровенькими", – написали шанувальники.
Топалов із сином
Instagram@vladtopalovofficial
Топалов та син
Instagram@vladtopalovofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку новоспечених батьків розкритикували за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я малюка. Його назвали Михайлом (Майклом) на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
Пізніше Тодоренко зізналася, що хоче народити ще і дівчинку.
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