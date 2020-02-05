"Хочеться послати!" У мережу потрапило відео сварки Валерії з Пригожиним

Російський продюсер Йосип Пригожин поділився новим відео, на якому показав фрагмент сварки зі своєю дружиною, співачкою Валерією.

Відповідний ролик Пригожин опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Йосип Пригожин і Валерія versiya.info

Так, на відео Валерія говорить:

"А зараз мені дуже хочеться послати Пригожина. Дуже хочеться послати! Але я цього робити не вмію, тому стримаюся і скажу просто "до побачення".

Саме відео Пригожин підписав так:

"І це на прохання записати ролик до 1 березня в Будинку музики. Хіба так можна? Злиться останнім часом на мене. І це після 16 років шлюбу".

Примітно, що Валерія відреагувала на публікацію чоловіка і додала в коментарях під відео:

Шанувальників пари стурбувала подібна поведінка подружжя, адже для багатьох шлюб Валерії та Йосипа – приклад.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

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