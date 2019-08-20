"Хочеться кричати": Богомолов дав вичерпну відповідь про одруження з Собчак

Режисер Костянтин Богомолов вперше прокоментував бійку з колишнім чоловіком Ксенії Собчак Максимом Віторганом і відповів на чутки щодо весілля з телеведучою.

Відповідне інтерв'ю він дав інформагентству ТАСС, уточнивши, що його особисте життя на очах у всіх, тому виносити занадто багато подробиць не хочеться.

"Особливо не коментую особисте життя. Хотів би продовжувати в тому ж дусі. Воно й так занадто на увазі. А Instagram – це щирий прояв почуттів, це один з каналів зовнішнього вираження того важливого, про що хочеться іноді говорити, а іноді – кричати. Я публічна людина. Так, не все варто виносити на огляд натовпу, але це не привід без кінця супити, напускаючи на себе розумний вигляд", – відповів він на питання про весілля з Собчак.

Богомолов не хоче афішувати дані про весілля з Собчак instagram / konbog75

Про гучну бійку з Віторганом, що обговорювали кілька місяців взимку, він розповів з іронією. Режисер хоче відновити відносини з колишнім чоловіком коханої.

"Як показали останні півроку, до мого обличчя руками торкалися. Розглядаю це як бажання доторкнутися до прекрасного. Навряд чи доречно жартувати на цю тему ... Я розумію його біль, і я не в образі. Хочеться вірити, ми зможемо нормально спілкуватися. Повторюю, та історія мені зрозуміла. Сам я битися не вмію. Сподіваюся, ніколи не навчуся. Бувало, кричав на репетиціях на людей. І матом міг. Потім вибачався. Завжди, через дуже короткий час, прошу вибачення за нестриманість", – додав він.

Богомолов і Собчак - відносини instagram / konbog75

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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