"Хочеш схуднути — розлучися!" У мережі обговорюють, як змінився Петросян із молодою коханкою

У мережі розгорілося обговорення зовнішнього вигляду російського коміка Євгена Петросяна. За словами фоловерів, після скандального розлучення він дуже схуд і став виглядати щасливішим.

Комік опублікував на своїй сторінці в Instagram фото і поділився секретом своєї гарної форми: "Кажуть, щоб міцно стояти на ногах, потрібно бігти вперед! Я намагаюся кожен день!". Про це повідомило видання 7days.

Євген Петросян ntts.lt

"Хочеш схуднути — розлучися і знайди молодицю!" "Нове життя — й одразу іскорки в погляді", "Ось що значить нове кохання — мінус десятки років і кілограмів" — прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!