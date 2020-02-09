Головна Новини
10 лютого • оновлено в 08:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Хочеш мене вабити?" Кароль присвятила пісню Дану Балану і побила Потапа

Читати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль присвятила пісню Дану Балану під час четвертого ефіру шоу "Голос країни-10". Так, вона виконала свій хіт "Вабити" разом з однією з учасниць.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Хочеш мене вабити?" Кароль присвятила пісню Дану Балану і побила Потапа
Новини
Сльози Кароль і реп від Остапчука: чим запам'ятався четвертий ефір "Голосу Країни"

Дарина Полоротова прийшла на шоу з піснею Кароль "Вабити". Після того, як їй вдалося розвернути до себе крісло співачки, та запропонувала їй виконати її разом. Дівчина погодилася, але попросила присвятити цю композицію Дану.

"Будеш мене спокушати?", - поцікавився Балан у Кароль.

Потап запитав у Полоротової, чи хотіла вона, щоб Балан і Кароль одружилися. Дівчина відповіла позитивно, після чого співачка жартівливо вдарила репера.

"Ну ми ж одружилися! Ну ось скажи ти нам, правда ж вони хороша пара?", - пожартував Потап.
"Хочеш мене вабити?" Кароль присвятила пісню Дану Балану і побила Потапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Особи
Dan Balan Олексій Потапенко (Потап) Тіна Кароль
Тег
Голос країни-10
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги