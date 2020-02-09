"Хочеш мене вабити?" Кароль присвятила пісню Дану Балану і побила Потапа

Українська співачка Тіна Кароль присвятила пісню Дану Балану під час четвертого ефіру шоу "Голос країни-10". Так, вона виконала свій хіт "Вабити" разом з однією з учасниць.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Дарина Полоротова прийшла на шоу з піснею Кароль "Вабити". Після того, як їй вдалося розвернути до себе крісло співачки, та запропонувала їй виконати її разом. Дівчина погодилася, але попросила присвятити цю композицію Дану.

"Будеш мене спокушати?", - поцікавився Балан у Кароль.

Потап запитав у Полоротової, чи хотіла вона, щоб Балан і Кароль одружилися. Дівчина відповіла позитивно, після чого співачка жартівливо вдарила репера.

"Ну ми ж одружилися! Ну ось скажи ти нам, правда ж вони хороша пара?", - пожартував Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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