"Хочемо дівчинку": Тодоренко розповіла про свою вагітність

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розповіла, як проходила її вагітність. Також вона заявила, що вони з чоловіком, Владом Топаловим, не проти народити ще одну дитину.

Артистка зазначила, що була готова до материнства. Про це повідомляє видання "ОК".

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"Я була готова. Більш того, вважаю, що можна і потрібно готуватися до материнства. Я прочитала тонну літератури по вихованню дітей, поспілкувалася з психологами, проконсультувалася з дитячого сну, замовила доставку їжі на місяць вперед, морально налаштувалася. Обговорила з мамою її можливість допомагати нам з Владиславом Михайловичем поки ми будемо на роботі", - говорить Тодоренко.

Регіна Тодоренко вагітна первістком instagram.com/reginatodorenko

"Ми вже хочемо дівчинку! Я коли вийшла з пологового будинку, відразу сказала, що в принципі не проти народити ще раз. Просто сам процес такий довгий! Спочатку ти виношуєш дев'ять місяців, потім ще рік годуєш. Багато в чому себе доводиться обмежувати – в їжі, в подорожах. Але все одно хочеться дітей. Багато!", - додала артистка.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопа і артистка виглядає неприродно.

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