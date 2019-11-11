"Х*рня, вибачте": Хливнюк висловився про українських зірок в Росії

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про українських зірок в Росії.

Так, зробив музикант це на пресбрифінгу перед концертом групи в Палаці Спорту в Києві, де представляв оновлений склад колективу. Відповідне відео передали в розпорядження OBOZREVATEL (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Андрій Хливнюк Фото: instagram/boomboxfamily

"Моє ставлення до цих людей їх ніяк не стосується. А оскільки я медійна особистість і говорю перед камерами, то притримаю свої... при собі. Тому що це не красиво, люди подумають, що ми заздримо. Або ще якась х*рня, вибачте. Кожен сам собі живе у своєму світі... у нього ваги працюють між чесним і розумним. Законом це не заборонено, тому громадська думка може змінитися. Завтра хтось із них (і це так і є) запише україномовну хорошу пісню і людям відразу ж сподобається. А ти можеш п'яним комусь пропозицію нехорошу зробити й все..." — заявив Хливнюк.

Фото: прес-служба "Бумбоксу"

Фото: прес-служба "Бумбоксу"

Зазначимо, що 9 листопада в Палаці Спорту в Києві Бумбокс представив першу частину подвійного альбому "Таємний код: Рубікон". Послухати гурт зібралося понад 10 000 осіб. Концерт почався о 20:00, і тривав понад дві з половиною години. На пресбрифінгу перед концертом представили оновлений склад гурта, в якому тепер сім музикантів. Соліст Андрій Хливнюк, діджей "Валік" — Валентин Матіюк, барабанщик Олексндра Люлякін, клавішник Пало Литвиненко, і нові музиканти-гітаристи Олег Аджикаєв (який є і саунд продюсером альбому "Таємний код: Рубікон") і Дмитро Кувалкін, і перша дівчина в групі бас-гітаристка Інна Невойт.

Фото: прес-служба "Бумбоксу"

Фото: прес-служба "Бумбоксу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Бумбокс" випустив новий альбом "Таємний код: Рубікон". Шанувальникам артистів дуже сподобалася їхня нова робота. Послухати можна тут.

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