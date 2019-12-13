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13 грудня • оновлено в 10:03
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"Хіба це погано?" Тодоренко зізналася, чому не відмовляється від нагород у РФ

1.8т
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Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, зізналася, чому продовжує отримувати нагороди в Росії.

Так, в інтерв'ю для шоу "Обережно, Собчак!" ведуча Ксенія Собчак поцікавилася у зірки на рахунок російської премії ТЕФІ. Тоді Тодоренко отримала нагороду в номінації "Ведучий ранкової програми" на одній сцені з журналісткою "Росії-1" Ольгою Скабеєвою, яка відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

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"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу

На що Регіна заявила, що той факт, що вона отримує премії і в Росії, і в Україні, говорить про те, що люди готові йти на переговори.

"Хіба погано, що я отримую премії і в Росії, і в Україні? Це, напевно, говорить про те, що люди готові йти на контакт, на переговори. Якби мої слова змогли якось змінити стан речей між двома країнами, я б із задоволенням вийшла і сказала ... А так, це буде якийсь пшик в нікуди. Дай Бог, щоб у серцях людей змінилося щось і вони зрозуміли, питання можна вирішити мирно ... Все можна вирішити словами, договорами і переговорами, але ніяк не війною, без втрат!", – вважає Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
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