"Хіба це погано?" Тодоренко зізналася, чому не відмовляється від нагород у РФ

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, зізналася, чому продовжує отримувати нагороди в Росії.

Так, в інтерв'ю для шоу "Обережно, Собчак!" ведуча Ксенія Собчак поцікавилася у зірки на рахунок російської премії ТЕФІ. Тоді Тодоренко отримала нагороду в номінації "Ведучий ранкової програми" на одній сцені з журналісткою "Росії-1" Ольгою Скабеєвою, яка відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Регіна Тодоренко Інстаграм

На що Регіна заявила, що той факт, що вона отримує премії і в Росії, і в Україні, говорить про те, що люди готові йти на переговори.

"Хіба погано, що я отримую премії і в Росії, і в Україні? Це, напевно, говорить про те, що люди готові йти на контакт, на переговори. Якби мої слова змогли якось змінити стан речей між двома країнами, я б із задоволенням вийшла і сказала ... А так, це буде якийсь пшик в нікуди. Дай Бог, щоб у серцях людей змінилося щось і вони зрозуміли, питання можна вирішити мирно ... Все можна вирішити словами, договорами і переговорами, але ніяк не війною, без втрат!", – вважає Тодоренко.

Регіна Тодоренко Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.

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