"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом

25-річний російський співак Єгор Крід анонсував новий кліп "Love is", виклавши тизер відео, в якому він з'являється разом з 31-річною актрисою Христиною Асмус.

Артисти обнімаються стоячи біля стіни, а потім починають цілуватися. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Крида.

Користувачі мережі поставилися до такого появи Асмус негативно. Багато хто почав жаліти її чоловіка коміка Гаріка Харламова.

"Ну, в цей раз все легально. Гарік допоміг Крід записати трек на 3-й раунд 17-го незалежного, а Крід допоміг Гаріку задовольнити творчі потреби дружини", "Вона з усіма на камеру цілуватися буде?", "Бідний Гарік", "Гарік звичайно дуже любить Асмус", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він одразу ж спровокував скандал: одним із найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

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