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26 грудня • оновлено в 18:39
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"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом

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25-річний російський співак Єгор Крід анонсував новий кліп "Love is", виклавши тизер відео, в якому він з'являється разом з 31-річною актрисою Христиною Асмус.

Артисти обнімаються стоячи біля стіни, а потім починають цілуватися. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Крида.

"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
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Користувачі мережі поставилися до такого появи Асмус негативно. Багато хто почав жаліти її чоловіка коміка Гаріка Харламова.

"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом

"Ну, в цей раз все легально. Гарік допоміг Крід записати трек на 3-й раунд 17-го незалежного, а Крід допоміг Гаріку задовольнити творчі потреби дружини", "Вона з усіма на камеру цілуватися буде?", "Бідний Гарік", "Гарік звичайно дуже любить Асмус", - пишуть в мережі.

"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом
"Харламова шкода!" Асмус знялася в пристрасній сцені з Єгором Крідом

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Автор
Марія Дідик
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