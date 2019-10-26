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26 жовтня • оновлено в 15:45
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Харламов жорстко висміяв головного пропагандиста Путіна: відео

5.2т Читати матеріал російською

Резидент Comedy Club Гарік Харламов жорстко висміяв топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який постійно говорить про панування Росії на всій планеті.

Зокрема, він заспівав про італійську віллу "головного патріота" РФ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Харламов висміяв Соловйова

Харламов висміяв Соловйова

"Маленький будиночок, російська піч, російські книги та російська свічка. Дивного в цьому що тут такого? Це будинок Соловйова на озері Комо", – заспівав Харламов.

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Що примітно, сам Соловйов у своєму Telegra-каналі вже відреагував на виступ гумориста. Він розмістив ролик в своєму блозі, підписавши його усміхненими смайликами.

Харламов жорстко висміяв головного пропагандиста Путіна: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандист, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Нещодавно народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як виглядає італійська вілла Соловйова.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Гарік Харламов Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
видео
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и...где видео?
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А о каких ужасах он рассказывал?
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Он Алекс
Он Алекс
Михаил Устинов, кто? Вечерний мудозвон???
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hunt andres
hunt andres
У Соловьева все в порядке с чувством юмора:-) Респект обоим.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он Алекс, Милочка а он свободный человек и честно много зарабатывает
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Он Алекс
Он Алекс
hunt andres, ну да, красава .... так ватанов ловко разводить.. втирать про гейропу, фашистов и т.д, а сам в тоже время получил в Италии вид на жительство, купил дома и семью всю туда вывез ,.... ахахахаха.. молодца ...
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