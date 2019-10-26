Харламов жорстко висміяв головного пропагандиста Путіна: відео

Резидент Comedy Club Гарік Харламов жорстко висміяв топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який постійно говорить про панування Росії на всій планеті.

Зокрема, він заспівав про італійську віллу "головного патріота" РФ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Харламов висміяв Соловйова

"Маленький будиночок, російська піч, російські книги та російська свічка. Дивного в цьому що тут такого? Це будинок Соловйова на озері Комо", – заспівав Харламов.

Що примітно, сам Соловйов у своєму Telegra-каналі вже відреагував на виступ гумориста. Він розмістив ролик в своєму блозі, підписавши його усміхненими смайликами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандист, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Нещодавно народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як виглядає італійська вілла Соловйова.

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