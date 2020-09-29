Харламов прокоментував розлучення з Асмус і чутки про коханку

Російський комік Гарік Харламов розповів, чому вони з актрисою Христиною Асмус вирішили розлучитися, а також прокоментував чутки про те, що у нього з'явилася коханка.

Подробицями артист поділився в інтерв'ю виданню Peopletalk. За словами Гарика, вони з Христиною вирішили розійтися, щоб уникнути домислів та залишитися друзями задля доньки. Також він зазначив, що між ним і колишньою дружиною немає ніякої ворожнечі.

"У нас немає ворожнечі, ми спочатку вирішили, що все пройде спокійно і згідно із законом, суду – офіційно розійдемося і залишимося друзями, щоб потім не було домислів. Навіть пост зробили в один день, щоб було чесно. Христина зараз, до речі, знімалася в проєкті ТНТ "Золото Геленджика", так що ми навіть працюємо на одному полі – все залишилося так само, крім штампів "чоловік" та "дружина" в паспорті... Зрештою, мільйон осіб розлучаються, головне – залишитися друзями настільки, наскільки це можливо. Особливо при наявності дитини", – заявив Харламов.

Комік також прокоментував свій "роман" з актрисою Яною Кошкіною. Харламов уточнив, що йому смішно читати такі новини, адже вони з дівчиною не більше, ніж просто знайомі.

"Кожен день в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку, ще про щось – це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, при тому, що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проєктах – через це якось навіть ніяково. Ми живемо в час "інформаційного фастфуду", боротися з цим безглуздо. Я реагую на все спокійно, в штатному режимі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року стало відомо, що Гарік Харламов та Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна донька Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна та аліментів – Харламов і Асмус будуть вирішувати це питання через суд.