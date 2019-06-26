"Хайпожорка й лицемірка!" Собчак загнобити через скандал із BadComedian

Російську телеведучу Ксенію Собчак загнобити після відео блогера Євгена Баженова (BadComedian), в якому він звинуватив журналістку у брехні в скандалі з кінокомпанією Kinodanz.

Під новим випуском "Обережно, Собчак" з фронтменом рейв-гурту Little Big користувачі масово накинулися на неї з претензіями.

Ксенія Собчак та Євген Баженов

Всього за кілька годин новий випуск програми набрав 2,8 тисячі дізлаків, і 5,2 тисячі лайків. У коментарях користувачі ясно дали зрозуміти, що прийшли відзначитися під роликом на знак підтримки BadComedian. А дізлайки були поставлені саме Собчак, а не музичному колективу.

скріншот

"Здається, після відео Беда лайки і дізи тут закриють", "Після відео BadComedian, дуже вчасно", "Розвантажуємо фуру дізлайків", "Упевнений, що інтерв'ю цікаве, але після відео Комедіана, тут буде багато дізлайків", "Пі**ець, як невчасно Ксенія Анатоліївна ролик виклала", "Хайпажорка", "Треба задізити цю хайпожорку і лицемірку. Ілліч, вибач, як ти на це зважився", – прокоментували в мережі.

Тим часом, сама Собчак теж вирішила відреагувати на відео BadComedian. Вона написала в своєму Telegram привітання з закінченням неприємного процесу в суді з Kinodanz.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова на початку 2019 року через огляд фільму "За гранню реальності". Він нібито порушив авторські права і зіпсував їм репутацію. У підсумку з Баженова зажадали видалити відео і заплатити мільйон рублів штрафу.

Пізніше за блогера заступилися продюсери, режисери та журналісти в Росії. Серед них виявилися навіть ті, хто потрапляв під критику в оглядах BadComedian.

26 червня Баженов опублікував відео, підвівши підсумки судового розгляду. Кінокомпанія позов відкликала, Мінкульт РФ дав незрозуміле пояснення, чому спонсорує погані фільми. Блогер також розповів, як Собчак перекрутила скандал.

Зокрема, телеведуча записувала звернення, в якому поскаржилася, що "допомогла BadComedian і вмовила Kinodanz піти на мирову", але той нібито відмовився від її благодійності. Як виявилося, Собчак вирвала слова з контексту.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!