Гурт 'Комбінація' вперше виступив 32 роки тому: який вигляд мають зірки СРСР

Гурт "Комбінація" був відома як радянський, а пізніше російський жіночий поп-гурт. Популярність колективу припала на 90-ті роки, коли артисти вирішили завойовувати прихильників своєю нестандартною соціальною тематикою, що відображала події, які відбувалися в суспільстві наприкінці 20 століття.

Їх популярні композиції "Russian Girls", "American boy", "Бухгалтер", знають багато хто, проте не всі обізнані, як склалося життя найпопулярніших солісток.

OBOZREVATEL вирішив показати, як змінилися і чим займаються тепер солістки гурту "Комбінація" Альона Апіна, Світлана Кашина та інші.

Альона Апіна

Одна з найвідоміших вокалісток гурту "Комбінації", яка була у складі ще з моменту його заснування. Апіна не тільки змогла реалізувати себе в якості співачки, зірка також була ведучою і навіть викладачем музики у школі. Зараз артистка виступає солько і випускає альбоми, останній з яких вийшов 2018 році "Давай так", де Апіна виступила як автор більшості текстів і музики.

Якщо з кар'єрою у Апіної все склалося, то з особистим життям все не так барвисто. У співачки було багато романів, проте створити міцну сім'ю не вийшло. Артистка була у двох шлюбах. У Апіної є донька Ксюша, яка з'явилася на світ завдяки сурогатної матері.

Альона Апіна в молодості і зараз.

Тетяна Іванова

Солістка також була у складі колективу "Комбінація", як і Альона Апіна, ще з моменту його заснування. Дівчина досі продовжує сольну кар'єру після розпаду гурту. Іванова також змогла побудувати сім'ю і завести дітей. Артистка народила доньку Машу. Як розповідала співачка, що вона не може жити без музики, тому продовжує свою кар'єру. Іванова зазначає, що навіть чоловік не заважає їй досягати професійних успіхів.

Тетяна Іванова в молодості і зараз.

Світлана Кашина

Солістка стала заміною Олені Апіної, коли та вирішила покинути колектив.

Зараз співачка працює завідуючою естрадного відділення. Крім цього Кашина продовжує сольно виступати і виконувати хіти гурту "Комбінація".

Кашина змогла побудувати сім'ю, зараз вона виховує двох дітей, а вільний час зірка присвячує музиці.

Світлана Кашина в молодості і зараз.

Світлана Костик

Клавішниця з жіночого колективу покинула групу 1992 року і більше не займається музикою. Зараз дівчина працює бібліотекарем. Артистка розповідала, що вона сумує за колегам з гурту і шкодує, що зараз не виступає і не збирає зали.

Світлана Костик в молодості і зараз.

Юлія Козюлькова

Дівчина грала на ударних в гурті "Комбінація" і покинула колектив 1992 року. Відомо, що Козюлькова відмовилася від популярності і переїхала жити до Італії. Там дівчина вступила у шлюб з місцевим жителем. Як зазначала артистка, для неї важливіше жіноче щастя, тому вона не шкодує, що обрала саме такий шлях.

Юлія Козюлькова в молодості і зараз.

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