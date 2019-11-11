Пропонував забрати в України Крим: в Києві засвітився популярний російський комік

У мережі з'явилася фотографія російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Светлакова і Олександра Незлобіна, які прилетіли до Києва.

Так, коміки були запрошені на шоу "Ліга Сміху". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав ресторатор Олександр Орлов.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін lenta.ru

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"Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін прилетіли до Києва на запрошення шоу "Ліга сміху". Гумор кордонів не має – відносини між країнами налагоджуються. Далі – більше! Радий, що хлопці зайшли в гості", – підписав Орлов знімок.

Зазначається, що артисти не афішували свій приїзд в Україну.

Нагадаємо, що в 2009 році в рамках шоу "Прожекторперісхілтон" Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого Ургант йому заявив, що "Крим і так наш".

Як раніше писав OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура.

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