Пропонував забрати в України Крим: в Києві засвітився популярний російський комік

У мережі з'явилася фотографія російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Светлакова і Олександра Незлобіна, які прилетіли до Києва.
Так, коміки були запрошені на шоу "Ліга Сміху". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав ресторатор Олександр Орлов.
Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін
lenta.ru
"Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін прилетіли до Києва на запрошення шоу "Ліга сміху". Гумор кордонів не має – відносини між країнами налагоджуються. Далі – більше! Радий, що хлопці зайшли в гості", – підписав Орлов знімок.
Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін прилетіли до Києва на запрошення шоу "Ліга сміху". Гумор кордонів не має - відносини між країнами налагоджуються. Дальше більше! Радий, що хлопці зайшли в гості, в @ queen.kyiv. Масштаб оцінили). . Invited by the show League of Laughter, Sergei Svetlakov and Aleksandr Nezlobin hopped over to Kyiv . Humor has no borders, and the relations between the countries are improving. More is yet to come! Happy that guys dropped in at @ queen.kyiv. Much appreciated!
Зазначається, що артисти не афішували свій приїзд в Україну.
Нагадаємо, що в 2009 році в рамках шоу "Прожекторперісхілтон" Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого Ургант йому заявив, що "Крим і так наш".
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