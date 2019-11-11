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11 листопада • оновлено в 12:19
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Пропонував забрати в України Крим: в Києві засвітився популярний російський комік

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У мережі з'явилася фотографія російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Светлакова і Олександра Незлобіна, які прилетіли до Києва.

Так, коміки були запрошені на шоу "Ліга Сміху". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав ресторатор Олександр Орлов.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

lenta.ru

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"Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін прилетіли до Києва на запрошення шоу "Ліга сміху". Гумор кордонів не має – відносини між країнами налагоджуються. Далі – більше! Радий, що хлопці зайшли в гості", – підписав Орлов знімок.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін прилетіли до Києва на запрошення шоу "Ліга сміху". Гумор кордонів не має - відносини між країнами налагоджуються. Дальше більше! Радий, що хлопці зайшли в гості, в @ queen.kyiv. Масштаб оцінили). . Invited by the show League of Laughter, Sergei Svetlakov and Aleksandr Nezlobin hopped over to Kyiv . Humor has no borders, and the relations between the countries are improving. More is yet to come! Happy that guys dropped in at @ queen.kyiv. Much appreciated!

Публікація від Alexаnder Orlov (@alexanderorlovbulldozer)

Зазначається, що артисти не афішували свій приїзд в Україну.

Нагадаємо, що в 2009 році в рамках шоу "Прожекторперісхілтон" Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого Ургант йому заявив, що "Крим і так наш".

Як раніше писав OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура.

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Особа
Сергій Свєтлаков
Місце
Україна Київ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Предлагал забрать у Украины Крым" Ну так и шо? Забрали же ... Какие вы, ёпт-ть, злопамятные, рахули, уже пять лет прошло ...
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Саркисян Артур
Саркисян Артур
Чмошники
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