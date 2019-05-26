Гучний скандал на "Голос. Діти": донька Алсу вперше зробила заяву

Донька відомої російської співачки Алсу Мікелла Абрамова прокоментувала скандал навколо результатів голосування на шоу "Голос. Діти".

Про це вона повідомила в Instagram. У записі вона подякувала своїх друзів за підтримку, яку їй висловлювали в соціальних мережах.

"Звичайно ж, величезне спасибі Першому каналу, і керівництву, і організаторам, нашим найкращим наставникам і кожному, хто працював з нами над проектом "Голос. Діти". Моя мрія - вийти на сцену і бути частиною цього супер-проекту - стала реальністю. Це були найкращі, найвеселіші, самі насичені місяці в житті!" – написав вона.

Мікелла зазначила, що у неї з'явилася величезна кількість друзів з різних міст і країн.

"І саме ви - моя найголовніша нагорода, якою я дорожу найбільше! І коли зовсім не було сил, і коли дуже хотілося подуріти, і коли тремтіли перед виходом, і коли готувалися - ми завжди були поруч один з одним. Дуже вас люблю! " – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцями шостого сезону російського шоу "Голос. Діти", навколо якого нещодавно розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову, стали всі фіналісти.

Нагадаємо, що скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.

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