Гучний скандал на "Голос. Діти": донька Алсу вперше зробила заяву

Донька відомої російської співачки Алсу Мікелла Абрамова прокоментувала скандал навколо результатів голосування на шоу "Голос. Діти".
Про це вона повідомила в Instagram. У записі вона подякувала своїх друзів за підтримку, яку їй висловлювали в соціальних мережах.
"Звичайно ж, величезне спасибі Першому каналу, і керівництву, і організаторам, нашим найкращим наставникам і кожному, хто працював з нами над проектом "Голос. Діти". Моя мрія - вийти на сцену і бути частиною цього супер-проекту - стала реальністю. Це були найкращі, найвеселіші, самі насичені місяці в житті!" – написав вона.
Мікелла зазначила, що у неї з'явилася величезна кількість друзів з різних міст і країн.
"І саме ви - моя найголовніша нагорода, якою я дорожу найбільше! І коли зовсім не було сил, і коли дуже хотілося подуріти, і коли тремтіли перед виходом, і коли готувалися - ми завжди були поруч один з одним. Дуже вас люблю! " – додала вона.
Друзі! 👫👭👬👫👭👬 Я хотіла б подякувати всім-всім: і моїх чудових передплатників, і моїх самих класних друзів, за ваші голоси, за те, що переживали і раділи разом зі мною, за вашу підтримку. Навіть на відстані, я її відчувала, і вона реально мені дуже допомагала! 🙏🏻 Звичайно ж, величезне спасибі Першому каналу @ 1tv, і керівництву, і організаторам, нашим найкращим наставникам і кожному, хто працював з нами над проектом Голос.Деті! Моя мрія -вийті на Сцену і бути частиною цього супер-проекту - стала реальністю. Це були найкращі, найвеселіші, самі насичені місяці в житті! 🤩 У мене з'явилася величезна кількість друзів з різних міст і навіть країн. І саме ви - моя найголовніша нагорода, якої я дорожу найбільше! 🙏🏻❤І коли зовсім не було сил, і коли дуже хотілося подуріти, і коли тремтіли перед виходом, і коли готувалися - ми завжди були поруч один з одним. Дуже вас люблю! ❤❤❤ 🎹🎻🥁 Ви - найкращі друзі! Я всією душею була поруч з кожним з вас і з усіма разом! Вітаю Роберт @robert_bagratyan, Ніно @nino_chesner, Ержан @maksim_erjan, Міша @misha_voa, Настя @anastasia_sisauri_official, Валера @valerakuzakov_official, Рената @ tairova.renata, Маріам @mariam_abdelkader_official! Ура! 🎉🎉🎉С Перемогою! Команда Голос.Деті 6, разом ми - сила! Ваша Мікі😘 #especiallyformyfriends # голосдеті6 #friendship #love #music #voice
Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцями шостого сезону російського шоу "Голос. Діти", навколо якого нещодавно розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову, стали всі фіналісти.
Нагадаємо, що скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
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