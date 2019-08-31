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"Буде під Росією!" Пригожина розлютили слова легендарного Кікабідзе про Путіна

1.9т Читати матеріал російською

Росія "простягла руку" грузинському співакові і акторові Вахтангу Кікабідзе, який критикує владу в РФ.

Про це заявив російський продюсер Йосип Пригожин, передає радіостанція "Говорит Москва".

"Я обурений і обурююся. Його коментарі викликають у мене шок. Це старечий маразм. Це ідіотизм вищої міри. Ми познайомилися під час війни в Грузії. Йому Росія простягнула руку", – сказав Пригожин.

За його словами, Кікабідзе своїм успіхом зобов'язаний СРСР і Росії.

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"Буде під Росією!" Пригожина розлютили слова легендарного Кікабідзе про Путіна

"Чому він вирішив, що Грузія вільна? Маленькі карликові країни завжди комусь належать. Бути Швейцарією не вийде. Грузія або буде під НАТО, або під Росією", – додав продюсер.

Нагадаємо, що в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". З тих пір він в РФ не приїжджав.

Також актор виступав проти агресії Росії на Донбасі і анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна окупантом. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе підтримав протести в Грузії. Він заявив, що уряд заслужило таку реакцію від населення, так як "почало грати з Росією в одну гру". Він також сказав, що вірить в примирення своєї держави з Росією.

У липні 2019 року він розніс Кремль за агресію проти Грузії, пояснивши, що жителі його країни давно "чекають чогось поганого".

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Особи
Вахтанг Кікабідзе Володимир Путін Йосип Пригожин
Місце
Росія Москва
Тег
шоу-бизнес
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