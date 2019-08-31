"Буде під Росією!" Пригожина розлютили слова легендарного Кікабідзе про Путіна

Росія "простягла руку" грузинському співакові і акторові Вахтангу Кікабідзе, який критикує владу в РФ.

Про це заявив російський продюсер Йосип Пригожин, передає радіостанція "Говорит Москва".

"Я обурений і обурююся. Його коментарі викликають у мене шок. Це старечий маразм. Це ідіотизм вищої міри. Ми познайомилися під час війни в Грузії. Йому Росія простягнула руку", – сказав Пригожин.

За його словами, Кікабідзе своїм успіхом зобов'язаний СРСР і Росії.

"Чому він вирішив, що Грузія вільна? Маленькі карликові країни завжди комусь належать. Бути Швейцарією не вийде. Грузія або буде під НАТО, або під Росією", – додав продюсер.

Нагадаємо, що в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". З тих пір він в РФ не приїжджав.

Також актор виступав проти агресії Росії на Донбасі і анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна окупантом. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе підтримав протести в Грузії. Він заявив, що уряд заслужило таку реакцію від населення, так як "почало грати з Росією в одну гру". Він також сказав, що вірить в примирення своєї держави з Росією.

У липні 2019 року він розніс Кремль за агресію проти Грузії, пояснивши, що жителі його країни давно "чекають чогось поганого".

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