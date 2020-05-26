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26 травня • оновлено в 08:14
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Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото

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Українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників пікантними фото, на яких засвітила великі груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Гросу позувала в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її пишні форми.

Аліна Гросу

Аліна Гросу

Фото: instagram/alina_grosu

"І так, в ефірі знову улюблена вами рубрика – вибирай Гросу. Як вам такий образ? Яке фото краще?" – написала співачка.

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Аліна Гросу засвітила пишні груди

Фото: instagram/alina_grosu

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Аліна Гросу сексуально позує на камеру

Фото: instagram/alina_grosu

Аліна Гросу в пікантній фотосесії

Аліна Гросу в пікантній фотосесії

Фото: instagram/alina_grosu

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Гросу. Вони засипали її компліментами.

Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото
Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото
Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото
Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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