Гросу виставила напоказ великі груди: гарячі фото

Українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників пікантними фото, на яких засвітила великі груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Гросу позувала в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її пишні форми.

Аліна Гросу Фото: instagram/alina_grosu

"І так, в ефірі знову улюблена вами рубрика – вибирай Гросу. Як вам такий образ? Яке фото краще?" – написала співачка.

Аліна Гросу засвітила пишні груди Фото: instagram/alina_grosu

Аліна Гросу сексуально позує на камеру Фото: instagram/alina_grosu

Аліна Гросу в пікантній фотосесії Фото: instagram/alina_grosu

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Гросу. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком.

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