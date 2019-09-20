Грав в "Кухні" і "Чорнобилі": в Росії помер відомий актор

У Росії помер актор театру і кіно Сергій Афанасьєв. Він пішов з життя після тривалої хвороби.

Про це повідомляє Союз кінематографістів Росії. Чоловікові було 56 років.

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"Від нас пішов талановитий актор, добра, світла і дуже мужня людина. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Він зіграв більш ніж у 80 фільмах і серіалах. У нього в скарбничці такі кінострічки, як "Час Волкова", "Кухня", "Земський лікар. Повернення", "SuperБоброви", "Чорнобиль. Зона відчуження" та багато інших.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Парижі на 93-році життя помер відомий французький актор Шарль Жерар. Це сталося в одній зі столичних лікарень, де легенда кіно лежав останнім часом.

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