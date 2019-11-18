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18 листопада • оновлено в 15:44
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Грали у "крокодила": на ТБ злили відео з молодими Кіркоровим, Корольовою та іншими зірками 90-х

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У мережі з'явилося архівне відео, на якому Філіп Кіркоров, Лев Лещенко, Тетяна Овсієнко, Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв веселяться на пляжі.

Раритетні кадри були показані на шоу "Привет, Андрей!" у випуску, присвяченому російській співачці Тетяні Овсієнко.

На ТВ злили відео з молодими зірками 90-х

На ТВ злили відео з молодими зірками 90-х

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Так, у студію був запрошений син Овсієнко, у якого ведучий шоу Андрій Малахов поцікавився, чи не хоче він подивитися на свою маму в молодості.

Потім на екрані показали відео, на якому з'явилися молоді зірки. Кіркоров, Овсієнко, Корольова, Ніколаєв, Лещенко проводять час на пляжі і грають у "Крокодила".

Грали у "крокодила": на ТБ злили відео з молодими Кіркоровим, Корольовою та іншими зірками 90-х

кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася архівним відео, на якому також були присутні Філіп Кіркоров, Володимир Винокур, Лев Лещенко, Ірина Аллегрова, Наташа Корольова і Анжеліка Варум.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особи
Філіп Кіркоров Тетяна Овсієнко Наташа Корольова
Місце
Росія
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