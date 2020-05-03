Грала в КВН і Comedy: ким була Іда Галич, яка посварилася з Бузовою, до популярності

Російська блогерка і ведуча Іда Галич 3 травня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим блогер займалася до своєї популярності і як вона виглядала (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Іда Галич
instagram.com/galichida
Іда Галич народилася 3 травня 1990 року в Німеччині. У 2002 році сім'я переїхала до Росії.
У 2011 році Іда стала учасницею команди КВН "Осінній поцілунок" (пізніше "Москва не одразу будувалася").
У 2016 році Галич з'явилася в шоу "Comedy Батл" на телеканалі ТНТ, а в 2017-му стала ведучою передачі "За лаштунками шоу "Успіх" на каналі СТС.
Іда Галич у КВН
Іда Галич і Анастасія Івлєєва
Також Іда була співведучою Жанни Бадоєвої в тревел-шоу "Орел і решка" і співведучою Настасії Самбурської в телепередачі "Ревізорро".
Крім того, Іда Галич відома як співачка. Вона випустила пісні "Діма", "Ти потрапив", "Знайти тебе", "Підприємець".
Іда Галич до популярності
uznayvse.ru
Іда Галич у Comedy Баттл
uznayvse.ru
Іда Галич зараз
instagram.com/galichida
7 лютого 2020 року Іда Галич народила сина Леона від свого чоловіка Алана Басієва.
Навколо тепер стільки всього непотрібного: блякло, порожнього, ніби паперового. Не хочеться тепер ні галасливого, ні епатажного. Аби тільки тримати в руках Людини важливого. Іда Василівна не сильна в віршах ... але сильна в емоціях. Дивлюся на грудочку і не розумію, ну кааааак ми без нього раніше обходилися ... @flo_rida Не устану говорити тобі спасибі! Ми вчора забрали кульочок додому. Тепер воообще все по-іншому. Звикаємо. Складніше, але однозначно краще, ніж було. Спасибі @vasiliigalich @zarina_galich, що дали притулок на перший час! Спасибі, що пройшли весь шлях від пологової / реанімації / палати до виписки / будинку / коліків (останнє тільки починається, до речі 😂😭) Ще раз хочеться низько вклонитися нашої улюбленої @normantovich_doctor (останнє фото) ❤️ завдяки вам моя вагітність була абсолютним праздніком💃🏻 . Ph: наша дорога @vorokha
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча і співачка Ольга Бузова прокоментувала свій конфлікт з блогеркою Ідою Галич. За словами зірки, дівчина вже більше двох років ходить по радіостанціях і "хейтить" її за те, що вона нібито відмовилася їй давати інтерв'ю під час премії "Нове Радіо".
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