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7 травня • оновлено в 18:46
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Готелі в Туреччині ведуть обмеження для туристів через коронавірус: подробиці

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Турецькі готелі введуть низку обмежень під час роботи в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє газета Sabah. За словами інсайдерів, влітку 2020 року готелі зможуть бути заповнені тільки на 60%. Під час заселення в туристів вимірюватимуть температуру та видаватимуть їм медичні маски. Також відпочивальників із симптомами захворювання розміщуватимуть у спеціальній карантинній зоні.

Готелі в Туреччині ведуть обмеження для туристів через коронавірус: подробиці

Фото: biletik.aero

Крім того, в кожному готелі почастішає прибирання, включно з дезінфекцією дверних ручок та поверхонь. А після виселення туристів у номери протягом 12 годин не заселятимуть нових гостей.

Готелі в Туреччині ведуть обмеження для туристів через коронавірус: подробиці

Фото: freepik.com

Окремі заходи вживатимуть у місцях громадського харчування. Наприклад, у готелях, де діє система "все включено", продукти розмістять за скляною перегородкою. А кавомашини та автомати з напоями й зовсім стануть недоступні для загального користування. Крім того, кількість людей в приміщенні обмежать, а столики розділятиме півтораметрова дистанція.

Готелі в Туреччині ведуть обмеження для туристів через коронавірус: подробиці

Фото: unian.net

Також у готелях закриються SPA-центри та фітнес-зали, а на пляжах буде дотримуватися обов'язкова соціальна дистанція.

Готелі в Туреччині ведуть обмеження для туристів через коронавірус: подробиці

Фото: turktrip.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Туреччині криза змушує турецьких готельєрів змінювати принципи роботи. Зокрема, систему "все включено" можуть замінити на харчування за меню.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
Теги
туризм відпочінок
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