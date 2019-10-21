"Горіла сосна, палала..." Як звучить оригінал пісні, через яку оскандалився хор Верьовки. Текст і відео

Учасники студії "Квартал 95" і Національний академічний народний хор імені Григорія Верьовки оскандалились, виконавши композицію про підпал будинку ексглави НБУ Валерія Гонтаревої.
Так, в новому випуску "Вечірнього кварталу", під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" вони заспівали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала... Дім горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича". У зв'язку цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як звучить оригінал пісні (відео і текст дивіться нижче).
Разом з Євгеном Кошовим пісню "Горіла хата, палала" виконував Національний хор імені Верьовки
Скріншот з відео
Зазначимо, що пісню "Горіла сосна, палала" виконують під час весільних обрядів. У ній говориться, що колись дівчині обрізали косу і таким чином всі повинні були знати, що вона заміжня. Коли коса відростала, то жінка повинна була її ховати під хусткою: "Ой коси, коси ви мої, Довго служили ви мені. Більше служити не будете... Під білий вельон підете. Під білий вельон, під хустку".
Пропонуємо подивитися повний текст пісні:
Горіла сосна, палала,
Під нею дівка стояла.
Під нею дівка стояла,
Русяву косу чесала.
– Ой коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені.
Більше служити не будете,
Під білий вельон підете.
Під білий вельон, під хустку,
Більш не підете за дружку.
Під білий вельон з кінцямі,
Більш не підете з хлопцями.
Горіла сосна, смерека,
Сподобався хлопець здалека.
Сподобався хлопець та й навік,
Тепер вже він мій чоловік.
Оригінал пісні "Горіла сосна, палала"
Пісня "Кварталу 95"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.
Пізніше художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець зробив першу заяву, виправдовуючись за виступ на "Кварталі". Також він озвучив суму гонорару за виступ.
Незабаром міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.
Також прокоментував ситуацію і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він сказав, що радіти горю інших людей неправильно, втім, кожен може жартувати, як йому захочеться.
При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".
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