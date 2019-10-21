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21 жовтня • оновлено в 15:44
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"Горіла сосна, палала..." Як звучить оригінал пісні, через яку оскандалився хор Верьовки. Текст і відео

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Учасники студії "Квартал 95" і Національний академічний народний хор імені Григорія Верьовки оскандалились, виконавши композицію про підпал будинку ексглави НБУ Валерія Гонтаревої.

Так, в новому випуску "Вечірнього кварталу", під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" вони заспівали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала... Дім горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича". У зв'язку цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як звучить оригінал пісні (відео і текст дивіться нижче).

Разом з Євгеном Кошовим пісню "Горіла хата, палала" виконував Національний хор імені Верьовки

Разом з Євгеном Кошовим пісню "Горіла хата, палала" виконував Національний хор імені Верьовки

Скріншот з відео

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Зазначимо, що пісню "Горіла сосна, палала" виконують під час весільних обрядів. У ній говориться, що колись дівчині обрізали косу і таким чином всі повинні були знати, що вона заміжня. Коли коса відростала, то жінка повинна була її ховати під хусткою: "Ой коси, коси ви мої, Довго служили ви мені. Більше служити не будете... Під білий вельон підете. Під білий вельон, під хустку".

Пропонуємо подивитися повний текст пісні:

Горіла сосна, палала,

Під нею дівка стояла.

Під нею дівка стояла,

Русяву косу чесала.

– Ой коси, коси ви мої,

Довго служили ви мені.

Більше служити не будете,

Під білий вельон підете.

Під білий вельон, під хустку,

Більш не підете за дружку.

Під білий вельон з кінцямі,

Більш не підете з хлопцями.

Горіла сосна, смерека,

Сподобався хлопець здалека.

Сподобався хлопець та й навік,

Тепер вже він мій чоловік.

Оригінал пісні "Горіла сосна, палала"

Пісня "Кварталу 95"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Квартал 95 Хор Верьовки
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Этим бредом клоуны из Квартала отвлекают внимание от "успехов" главного клоуна и шайки паскудных слуг из правительства!
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