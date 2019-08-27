Гордон стане татом всьоме: з'явилися фото вагітної дружини

Дружина відомого українського журналіста Дмитра Гордона, редактор політичних програм Олеся Бацман вагітна втретє.

Про це свідчать фотографії зі святкування Дня Незалежності, на яких можна побачити кругленький живіт під просторою сукнею.

На своїй сторінці в Facebook Бацман показала, як позувала з українськими політиками, серед яких виявилися Володимир Зеленський, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Леонід Кучма. Вона вибрала для свята пишну червону сукню-вишиванку, а голову прикрасила вінком з квітів.

Віктор Ющенко, Олеся Бацман і Леонід Кучма Facebook Олесі Бацман

Вагітна Бацман і Леонід Кравчук Facebook Олесі Бацман

На даний момент у Гордона вже є шестеро дітей. Четверо народилися від першої дружини Олени Сербіної: Ростислав (1992 р.н.). – випускник інституту міжнародних відносин, Дмитро (1995 р.н.). – композитор, Єлизавета (1999 р.н..) І Лев (2001 р.н.). – спортсмен. Від Олесі Бацман народилися Санта у 2012 році і Аліса в 2016 році.

Олеся Бацман і Володимир Зеленський Facebook Олесі Бацман

Гордон з дітьми mediananny

Гордон з Бацман і донькою mediananny

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гордон і Бацман пішли з телеканалу "112 Україна", тому що власником став кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

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