Горбачов потрапив до лікарні: де живе ексгенсек ЦК КПРС та як виглядає сьогодні

Останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який потрапив до лікарні із запаленням легенів, позбувся звичних комфортних умов проживання.

До відходу у відставку в його розпорядженні були розкішні квартири та урядові дачі, а зараз він проживає в особняку на Рубльово-Успенському шосе. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, де мешкає ексгенсек ЦК КПРС та як виглядає сьогодні.

Михайло Горбачов на параді Перемоги - 2019 рік

За даними "Експрес-газети", раніше у розпорядженні Горбачова була шестикімнатна квартира у знаменитому будинку по вулиці Щусєва в Москві. Там він проживав, коли його тільки перевели до столиці. Умови були на той момент "царські".

Михайло Горбачов 2019 рік

Як тільки Горбачов пішов у відставку, його виселили в стандартну трикімнатну квартиру, а також виділили урядову дачу у селищі Калчуга на Рубльовці.

На початку 2000-х його родина придбала нерухомість у маленькому місті Роттах-Егерн (Баварія). Поруч із маєтком було розташовано озеро Тегернзєє та гори.

Баварський замок, який належав Горбачовим Фото: Thomas Plettenberg

Пізніше, у 2007 році, він оселився у "замку Хубертуса" – ділянка 2600 кв.м.. м, три поверхи, прибудова з гаражами. Але через 10 років особняк було вирішено продати.

Михайло Горбачов 2019 рік

Зараз Горбачов остаточно осів на державній дачі у підмосковному селі Калчуга. Ніхто з родичів там з ним не проживає, тільки невеликий персонал – кухар, охорона, прибиральники. У приміщенні є їдальня та кухня на першому поверсі, два кабінети, спальня на другому поверсі.

Будинок Горбачова, наданий в довічне користування в Підмосков'ї Фото Руслана Вороного / "Експрес газета"

Михайло Горбачов 2019 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, Горбачов розповів, що протягом останнього тижня йому довелося лікуватися в лікарні. Він зізнався, що вже йде на поправку.

Раніше ексгенсек ЦК КПРС заявив, що між Заходом та Росією йде "холодна війна". На його думку, щоб врятувати планету, ядерну зброю треба знищити.

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