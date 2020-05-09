Головне розчарування сезону: з шоу "Холостяк-10" вигнали головну фаворитку через брехню

У п'ятницю, 8 травня на телеканалі СТБ глядачам показали новий випуск романтичного шоу "Холостяк-10". У десятому епізоді шоу покинула фаворитка Макса Михайлюка Христина.

Так, протягом усього сезону дівчина була головною претенденткою на перемогу, однак перед самим фіналом Макс звинуватив дівчину в постійній брехні і попрощався з нею. OBOZREVATEL пропонує дізнатися подробиці конфлікту, а також розповість, де дивитися повний випуск "Холостяк 10" онлайн (відео дивіться в кінці новини).

Холостяк 10: що було в 10 випуску

У десятому випусуку шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк знайомився з батьками дівчат. Він поспілкувався з близькими Віки, Дани, Даші та Христини. Остання, яку протягом усього сезону вважали головною пасією холостяка, розчарувала чоловіка, оскільки не проявляла щирості при спілкуванні.

Макс Михайлюк зазначив, що часто ловив Христину на брехні, а для нього це – головний мінус у стосунках. "Останньою краплею" стала поява Христини на церемонії троянд з коротким волоссям. Дівчина розповіла чоловікові, що постригла своє довге волосся, тому що "просто скучила за короткою стрижкою".

Насправді ж, у неї було нарощене волосся і вона просто його зняла. Михайлюк висловився про це, зазначивши, що якщо людина бреше навіть у таких дрібницях, то вона не буде чесною у стосунках. Отже, він прийняв рішення більше не намагатися будувати з нею пару в майбутньому.

"Раніше мені вже доводилося помічати, що у неї не своя довжина. Тому я не розумію, навіщо вона збрехала. Я звертаю увагу на деталі, особливо коли шукаю супутницю життя", – розчаровано зазначив Макс.

Під час прощання з дівчиною він також додав, що найчастіше вона говорила йому неправду, тому що хотіла всіляко догодити. При цьому вона абсолютно не показала себе справжньою.

"Холостяк 10": де дивитися 10 випуск від 08.05.2020 онлайн

Шоу "Холостяк" виходить на каналі СТБ щоп'ятниці о 19:00. Повтор попередніх випусків на СТБ показують о 15:45 щоп'ятниці.

Крім телебачення, "Холостяк" можна дивитися онлайн на офіційному сайті каналу або на платформі "Телепортал". На відеохостингу YouTube повні випуски нового сезону публікуються через кілька тижнів після ТБ-показу.

Щоб дивитися онлайн повний випуск "Холостяк 10", перейдіть за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, дев'ятому випуску шоу "Холостяк" покинула Аліна. На думку Макса, дівчина не змінилася за весь час перебування на проекті і поки не готова до серйозних стосунків.

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