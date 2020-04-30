"Голови криві": Макаревич відверто висловився про політику СРСР та Росії

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що на його думку, зараз у всіх "стали голови криві через політику".

Однак артист зазначив, що люди втратили розум через неї не лише зараз – так було і в період СРСР. За словами Макаревича, раніше влада в його піснях не раз вишукувала політичний підтекст. І переконати їх в тому, що його не цікавить політика, а композиції написані про людське життя – було неможливо. Про це музикант розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Андрій Макаревич Фото: globallookpress.com

"Ми всі хворі через цю політику, у всіх голови криві стали. Причому це було і раніше. У пісні "Марионетки" у 1973 році всі шукали політичний підтекст – і влада, і ті, хто слухали. Це про з'їзд партії або про з'їзд комсомолу? Я говорив: люди, це про вас, про кожного з вас. Пісня не політична, а людська, модель людського життя, а не з'їзду якийсь ср*ної партії, яка мені по барабану. Але переконати неможливо", – розповів Макаревич.

Він також додав, що в той час не намагався негативно висловлюватися в піснях про радянську владу. Адже не бачив в цьому сенсу.

Андрій Макаревич Фото: vnnews.ru

"Я схожий на ідіота? І що таке я їм міг сказати, як ви думаєте? Можна стрибнути під машину, тільки навіщо? У мене ще батьки були. Хотілося якомога краще донести те, що ми хочемо донести. Краще зіграти, краще заспівати, щоб це краще звучало. Тому що це і є те, що я хотів сказати", – заявив Макаревич.

До речі, більш відверто говорити та співати про політику музикант став тільки починаючи з періоду перебудови в СРСР.

Андрій Макаревич Фото: ukrainianwall.com

"Це був найщасливіший час. Абсолютна ейфорія. Я Михайлу Сергійовичу вдячний буду до скону, всякий раз йому про це говорю, коли ми зустрічаємося. Тоді нас з маленької клітки пересадили в трохи більшу, ось і все. А тут клітку раптом зламали – це абсолютно різні речі", – підсумував Макаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макаревич заспівав нову пісню про майбутнє Росії. У ній він також торкнувся теми пандемії та неадекватної реакції влади країни-агресора на неї. В її тексті йдеться, що "доктор в масці, в погонах з комендатури нам як і раніше міряє температуру, а термометр зламаний давно".

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