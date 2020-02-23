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23 лютого • оновлено в 21:44
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"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу

1.2т
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У неділю, 23 лютого на каналі "1+1" проходить шостий випуск пісенного шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань молоді виконавці борються між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

OBOZREVATEL стежить за ефіром і розповідає всі подробиці шоу.

"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу
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Офіцер ЗСУ підкорив Кароль

Василь Процюк займається організацією концертів в своїй військовій частині. Саме його товариші по службі наполягли на тому, щоб він взяв участь в шоу. Чоловік мріяв потрапити в команду Кароль і йому це вдалося.

Тіна Кароль проти Монатіка

У шоу відбулося перше "блокування". Тіна Кароль вирішила "видалити" з боротьби свого колегу Дмитра Монатіка. Також до дівчини повернулися і Потап з Настею Каменських.

"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
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