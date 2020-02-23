"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу

У неділю, 23 лютого на каналі "1+1" проходить шостий випуск пісенного шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань молоді виконавці борються між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.
OBOZREVATEL стежить за ефіром і розповідає всі подробиці шоу.
Офіцер ЗСУ підкорив Кароль
Василь Процюк займається організацією концертів в своїй військовій частині. Саме його товариші по службі наполягли на тому, щоб він взяв участь в шоу. Чоловік мріяв потрапити в команду Кароль і йому це вдалося.
Тіна Кароль проти Монатіка
У шоу відбулося перше "блокування". Тіна Кароль вирішила "видалити" з боротьби свого колегу Дмитра Монатіка. Також до дівчини повернулися і Потап з Настею Каменських.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.
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