"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу

У неділю, 23 лютого на каналі "1+1" проходить шостий випуск пісенного шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань молоді виконавці борються між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

OBOZREVATEL стежить за ефіром і розповідає всі подробиці шоу.

Офіцер ЗСУ підкорив Кароль

Василь Процюк займається організацією концертів в своїй військовій частині. Саме його товариші по службі наполягли на тому, щоб він взяв участь в шоу. Чоловік мріяв потрапити в команду Кароль і йому це вдалося.

Тіна Кароль проти Монатіка

У шоу відбулося перше "блокування". Тіна Кароль вирішила "видалити" з боротьби свого колегу Дмитра Монатіка. Також до дівчини повернулися і Потап з Настею Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.

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